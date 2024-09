- La route A38 menant à Göttingen restera fermée pendant une période prolongée.

L'autoroute 38 entre Leipzig et Göttingen restera fermée pendant plusieurs jours supplémentaires en raison de problèmes sur la route près de Weißenfels. Les efforts de récupération suite à l'accident important de la semaine dernière se sont avérés plus complexes que prévu, selon un représentant de l'Autobahn GmbH, entreprise publique. La surface asphaltée a été détruite en raison d'une exposition prolongée à la chaleur. Bien que l'accident se soit produit sur le pont de la Saale, il ne peut pas être simplement resurfacé. Malgré l'état intact de la structure du pont, la dalle en béton doit être inspectée de près pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages cachés, tels que des modifications de la tension. Les réparations se poursuivront donc jusqu'à la fin de la semaine, nécessitant la fermeture complète de l'autoroute en direction de Göttingen.

Explosion de citernes de gaz à la suite d'un accident dans un embouteillage

Le vendredi matin, un camion a heurté un embouteillage. L'incident a impliqué un camion transportant des citernes de gaz, qui était à l'arrêt sur le pont de la Saale à Schkortleben. Le camion a pris feu, provoquant l'explosion de plusieurs citernes de gaz qui se sont éparpillées sur le terrain adjacent. Près d'une centaine de pompiers ont été déployés. L'embouteillage s'est produit lorsque le conducteur d'un petit camion a été heurté par un camion arrivant en sens inverse jeudi soir en installant un triangle de signalisation. Malheureusement, la personne est décédée sur le coup.

