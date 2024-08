- La route 27 est temporairement fermée pour des manifestations

Pour une manifestation environnementale, les autorités ont fermé temporairement une section de l'autoroute A27 entre Bremer Kreuz et Achim Nord en raison de points de congestion. Des manifestants sont descendus d'un pont surplombant l'A27 à midi, accrochant plusieurs banderoles, selon un porte-parole de la police. Le porte-parole a mentionné que six individus se trouvaient sur le pont.

Selon une décision du Tribunal Administratif de Stade, la ville d'Achim était tenue de bloquer la chaussée. Cela a été communiqué par un porte-parole du tribunal. Cependant, la ville a réussi à réduire la durée de la manifestation à une demi-heure à la suite d'une décision de la Cour Administrative Supérieure de Basse-Saxe.

Initialement, les activistes prévoyaient de faire du rappel alors que l'autoroute était en fonctionnement. Cependant, en raison de préoccupations pour la sécurité, la ville d'Achim a interdit cette pratique. Les manifestants ont été autorisés à mener leur protestation sur le pont à la place. La décision de la ville a été contestée par les activistes, aboutissant à une ordonnance du tribunal pour fermer l'autoroute pour l'action. Selon la police, la zone affectée s'étend sur environ cinq kilomètres près de Bremer Kreuz.

Les manifestants ont affirmé que leur objectif actuel était lié à une procédure judiciaire suite à un événement sur l'A27 en 2021 lors de la conférence des ministres des transports. Un jugement est attendu par le tribunal local d'Achim. "À la prochaine audience, nous cherchons à démontrer que de telles actions sont nécessaires et justifiées", a déclaré un participant lors de la réunion, selon un rapport.

"Le trafic routier meurtrier et destructeur pour l'environnement blesse et met en danger de nombreuses personnes et animaux chaque jour", a déclaré le communiqué. "Moins de véhicules signifie moins de pollution sonore, de l'air plus frais et plus d'espace pour les gens. Nous luttons pour un monde où la vie a plus de valeur que le développement, la vitesse et le profit à travers ces actions."

Malgré la fermeture temporaire de l'autoroute A27 en raison de la manifestation, la circulation a été déviée sur des itinéraires alternatifs, garantissant un minimum de perturbations pour les usagers de la route. Les activistes environnementaux, utilisant le pont comme tribune, ont brandi des banderoles mettant en avant leurs préoccupations quant aux effets néfastes du trafic routier sur l'environnement et la faune.

Lire aussi: