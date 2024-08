Point de Départ 27 situé à l'Embranchement de Brême - La route 27 est temporairement fermée en raison des manifestations.

Pour une manifestation environnementale, les autorités ont fermé la route A27 entre Bremer Kreuz et Achim Nord pendant plus d'une heure en raison d'une démonstration pour le changement climatique. Selon les rapports de police, environ cinq kilomètres à Bremer Kreuz ont été touchés. Les manifestants ont descendu d'un pont au-dessus de la A27 à midi, déployant plusieurs banderoles. Le porte-parole de la police a confirmé que six individus étaient impliqués. La fermeture prolongée a entraîné des embouteillages importants. Malheureusement, un incident impliquant trois véhicules s'est produit à l'arrière en direction de Brême.

La manifestation a fait face à des défis juridiques. Initialement, les activistes voulaient descendre du pont pendant le trafic routier en direct. Cependant, la ville d'Achim a interdit cela, invoquant des problèmes de sécurité, mais a approuvé une manifestation sur le pont. Les activistes ont ensuite contesté cette décision devant le tribunal administratif de Stade, qui a ordonné la fermeture de l'autoroute pendant une heure pour la manifestation. Plus tard, la ville d'Achim a réussi à faire appel devant la cour administrative supérieure de Basse-Saxe, réduisant la durée de l'action à une demi-heure.

Actuellement, les activistes manifestent contre le procès en cours. Ils citent un procès en cours suite à une manifestation similaire en 2021 sur la A27 lors de la Conférence des ministres des Transports comme leur motivation. Le tribunal local d'Achim devrait rendre son verdict prochainement. Dans leur déclaration, ils déclarent : "Nous allons prouver la nécessité et la validité de telles actions lors de la prochaine audience."

Ils insistent : "Chaque jour, le trafic automobile nocif et mortel cause des dommages considérables à de nombreuses personnes et animaux en raison de ses effets sur le climat et l'environnement." Moins de voitures entraîneraient une réduction du bruit, une amélioration de la qualité de l'air et plus d'espace pour les gens. Ils défendent un monde qui valorise la vie plutôt que la croissance, la vitesse et le profit à travers ces actions.

Les activistes ont choisi de manifester près de la route A27 pour souligner son rôle important dans la dégradation de l'environnement. Malgré le désaccord initial avec la ville d'Achim sur l'emplacement de la manifestation, ils ont finalement convenu d'une fermeture d'une heure de l'autoroute pour leur cause.

