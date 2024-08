- La rivière Saalbach a fortement augmenté.

Le niveau d'eau de la Saalbach dans le district de Karlsruhe a considérablement augmenté en raison de fortes précipitations. Un aperçu du centre de gestion des crues pour le jaugeage à Gondelsheim montre que la ligne était en dessous de la marque de dix centimètres pendant plusieurs jours, jusqu'à mardi. Cependant, la courbe a brutalement augmenté pour dépasser les 2,70 mètres en soirée, surpassant les événements de crue de 2013 (2,23 mètres), 2015 (2,06 mètres) et 1983 (1,95 mètres). En fin de soirée, il était également visible que le niveau d'eau diminuait.

À ce stade, une augmentation était encore attendue pour le jaugeage en aval à Bruchsal. Ici, le niveau d'eau avait augmenté de moins de 30 centimètres dans la journée à presque 1,90 mètre. During the 2013 flood, the water level was 1.68 meters. Experts consider this a 100-year flood if the 2.10-meter mark is reached, and a 50-year flood at 1.92 meters. The flood control center for the gauge in Gondelsheim does not provide such data.

Le district de Karlsruhe, où se trouve la rivière Saalbach, a été considérablement affecté par la forte augmentation du niveau d'eau. Avec le niveau d'eau à Bruchsal qui augmentait également, les autorités surveillaient de près les conditions de crue dans le district.

