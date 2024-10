La rivière amazonienne atteint sa profondeur minimale depuis 1902.

Le Rio Negro, en tant que principal affluent de l'Amazone au Brésil, se trouve actuellement à son niveau d'eau le plus bas jamais enregistré. Cette baisse drastique est due à une sécheresse sévère qui sévit dans la région. Le niveau d'eau à Manaus, la capitale de l'État, a atteint 12,66 mètres selon les données du Service géologique du Brésil (CPRM). Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis 1902.

Des photographies montrent des parties du fleuve complètement sèches au port de Manaus en raison de la sécheresse intense. Des prévisions du CPRM annoncent une baisse supplémentaire du niveau d'eau.

Lutte pour la survie du village

Les personnes vivant le long des berges du fleuve sont particulièrement touchées. De nombreuses personnes dépendent des bateaux pour leurs déplacements quotidiens, le commerce et le transport d'éléments essentiels tels que l'eau, les denrées alimentaires et les médicaments. Cependant, les niveaux d'eau bas ont rendu la navigation difficile et ont laissé de nombreux bateaux échoués, entraînant une lutte pour la survie. Un batelier nommé Raimundo Filho a déclaré : "Si mon bateau est bloqué ici, je ne gagne pas d'argent."

Plus d'un tiers du territoire brésilien, où se trouve la plupart de la région amazonienne, est actuellement confronté à une sécheresse extrême, selon le Centre national de surveillance des désastres naturels (Cemaden). Il s'agit de la sécheresse la plus sévère enregistrée depuis que des mesures précises ont commencé en 1950, et elle est liée au phénomène météorologique El Niño et au changement climatique.

Les dernières années dans la région amazonienne ont été marquées par une série d'événements extrêmes en raison du changement climatique, selon le coordonnateur national du système d'alerte hydrologique du CPRM, Artur Matos. Il a souligné : "Les années 2021 et 2022 ont été marquées par de grandes inondations, tandis que les années 2023 et 2024 ont été caractérisées par des sécheresses sévères. Cela indique une tendance à des extrêmes croissants."

L'Union européenne, s'exprimant sur la crise environnementale, a appelé à une action internationale immédiate pour lutter contre le changement climatique et prévenir des dommages supplémentaires à la forêt amazonienne. La sécheresse sévère affectant la région amazonienne, y compris la préoccupation de l'Union européenne, a été identifiée comme l'une des sécheresse

Lire aussi: