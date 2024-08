- La Rhénanie-Palatinat vise à élargir ses efforts de collaboration locale.

Le Parlement régional de Rhénanie-Palatinat vise à renforcer ses liens avec les régions de Bourgogne-Franche-Comté en France, d'Opolskie en Pologne et de Středočeský kraj en République tchèque. L'objectif est de motiver l'Europe, ce qui est particulièrement important dans l'actuel climat, a déclaré le président du Parlement régional Hendrik Hering à l'agence de presse allemande à Mayence.

Par exemple, plus de partenariats scolaires, en particulier avec les régions d'Opolskie et de Středočeský kraj, seraient souhaitables, a déclaré Hering. L'échange de jeunes gens, y compris les stagiaires, devrait également être accru. Le président du Parlement régional a fait référence au nouveau projet "Représentants locaux" avec Bourgogne-Franche-Comté. De manière similaire à une année de service volontaire, des bénévoles des deux régions travaillent initialement dans leur parlement d'origine, puis passent dans le parlement de la région partenaire. Une extension à la voïvodie d'Opolskie et à Středočeský kraj serait bénéfique.

Nouvelles initiatives

Un nouveau programme d'échange est prévu pour commencer cet automne avec un jardin d'enfants germanophone dans la région partenaire Opolskie. Une personne de Rhénanie-Palatinat sera envoyée là-bas pour six mois ou un an pour aider en tant que personnel supplémentaire pour enseigner l'allemand dans le jardin d'enfants. Le Parlement régional de Rhénanie-Palatinat contribuera avec 500 euros par mois, et la région d'Opolskie fournira le logement.

En principe, les circonstances en Rhénanie-Palatinat pour développer les collaborations régionales sont très favorables. Le partenariat avec Bourgogne-Franche-Comté, qui existe depuis 1962, est le plus ancien de son genre en Europe. De plus, il y a le Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk, un réseau interrégional pour tous les trois partenariats régionaux, qui compte environ 550 membres (à la fin de 2023). Cette croissance est très remarquable, a déclaré Hering.

Selon le Parlement régional, il y a 150 partenariats avec les municipalités de Bourgogne-Franche-Comté, 25 avec celles de la voïvodie d'Opolskie et deux avec les municipalités de la région de Středočeský kraj. Hering voit un grand potentiel dans le partenariat avec la région tchèque, mais beaucoup dépend des personnes individuelles et des structures locales.

Apprentis à Mayence

Hering a déclaré que si les étudiants ont de nombreuses opportunités de séjours à l'étranger, il est plus difficile pour les apprentis. Cependant, ce groupe présente un niveau de scepticisme relativement élevé envers l'Europe. C'est pourquoi des réunions d'apprentis dans des professions similaires ou connexes ont été organisées depuis des années. Cela restera un point focal dans les années à venir, a insisté Hering.

Cette semaine, des apprentis et jeunes professionnels des domaines de la musique, de la gastronomie, du journalisme et de la communication des quatre régions se réuniront à Mayence. Le mercredi 28 août, le président du Parlement régional cuisinera avec des futurs chefs. De tels rendez-vous aident à surmonter d'autres obstacles, a déclaré Hering. "La langue n'est alors plus un problème."

L'objectifBehind such youth exchange projects is also to identify new talent for organizing city partnerships. These require a lot of voluntary engagement, and many older helpers are likely to retire in the coming years. Volunteers of all ages should be actively encouraged, said Hering, mentioning the possibility of co-financing civil society projects with money from the Partnerschaftsverband and the Deutsch-Französischer Bürgerfonds.

Hering: "The face-to-face should not be underestimated."

Support can commence with seemingly minor things like paying for licenses for video conferencing. In 2023, according to the state parliament, 103 projects with Rhineland-Palatinate involvement were approved by the citizen fund, with an average grant of around 3,800 euros. The number of funded projects in Rhineland-Palatinate has quadrupled in the past four years.

Besides all networking on social networks, such partnerships benefit from direct encounters, Hering said. These had been neglected during the corona pandemic. In Poland, he himself had experienced how personal encounters helped overcome resentments against Germany fueled by the previous, now defunct nationalist-conservative PiS government in Warsaw. "The face-to-face should not be underestimated," said Hering. Personal encounters leave an impression on people.

The European Union could potentially benefit from the collaborative efforts between the Rhineland-Palatinate State Parliament and its international partners, as suggested by State Parliament President Hendrik Hering. The European Union, being a significant entity, could be motivated by the successful partnerships established with regions like Opolskie and Středočeský kraj.

The Rhineland-Palatinate State Parliament's partnership with Opolskie, which is set to launch a new exchange program for a German-speaking kindergarten teacher, is a testament to the EU's promotion of cultural exchange and mutual understanding among its member states.

Lire aussi: