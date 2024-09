La Rhénanie du Nord-Westphalie renforce les forces de l'ordre et resserre les règles d'expulsion.

Le paquet de sécurité, qui comprend de nombreuses dispositions, prévoit le renforcement de l'Office pour la protection de la Constitution, une surveillance accrue des potentiels extrémistes et un partage d'informations accru entre les autorités. Wüst a comparé cela à un "double verrou" compte tenu de la présence sans précédent du parti d'extrême droite dans un Parlement régional après l'attaque de Solingen. Le cabinet régional a ratifié le paquet de sécurité le 23 août. Selon Wüst, il s'agit du paquet de sécurité et de migration le plus important de l'histoire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Spécificités du paquet de sécurité

Il est proposé d'étendre les pouvoirs d'enquête sur les activités islamistes radicales en ligne, en utilisant l'intelligence artificielle à cette fin. Les pouvoirs de l'Office pour la protection de la Constitution dans la surveillance des télécommunications seront renforcés, avec l'accès aux services de messagerie cryptés en plus.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie vise à mettre en place plusieurs mesures par le biais d'initiatives du Bundesrat, telles que l'amélioration de la rétention de données et l'amélioration du système dit de Dublin et les expulsions simplifiées des criminels, des terroristes et de leurs soutiens.

Mesures limitant la migration irrégulière

Un registre central pour identifier les personnes expulsables en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sera établi, avec un échange de données entre les autorités encouragé. Les personnes originaires de pays sûrs seront hébergées dans des centres d'accueil pendant que leurs demandes d'asile sont examinées. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie prévoit d'établir trois chambres supplémentaires pour les audiences d'asile aux tribunaux administratifs et un centre de détention supplémentaire pour les personnes à expulser.

La radicalisation islamiste de la jeunesse sera combattue par une série de mesures préventives.

L'attaque de Solingen

Le 23 août, un homme armé d'un couteau a attaqué des fêtards lors d'un festival de la ville de Solingen, tuant trois personnes et en blessant huit. Le suspect, un Syrien de 26 ans, est en détention. L'expulsion avait été jugée nécessaire mais avait échoué l'année précédente. Le groupe terroriste de l'État islamique a revendiqué l'attaque.

Wüst a qualifié l'attaque de Solingen d'"événement charnière" lors d'une séance spéciale du Parlement, mais le droit individuel à l'asile en Allemagne reste inviolable. Plus de 300 000 personnes qui ont émergé en Allemagne n'ont pas droit à l'asile.

Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur Herbert Reul et le ministre des Réfugiés Josefine Paul ont introduit des mesures initiales. Reul a ordonné une présence policière accrue et des contrôles d'identité lors des festivals populaires, tandis que Paul a renforcé le contrôle et les pouvoirs de surveillance des autorités locales et centrales en matière d'étrangers en cas d'échec des demandeurs d'asile.

