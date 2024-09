Pluies Intenses et Orages Électriques - La Rhénanie du Nord-Westphalie connaît de nombreux incendies dus à de fortes tempêtes, ce qui nécessite l'intervention de nombreux pompiers.

Des pluies torrentielles ont touché plusieurs régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en soirée, nécessitant l'intervention des pompiers pour de nombreux appels d'urgence dans plusieurs villes. Heureusement, la situation s'est améliorée en fin de soirée mardi. Le météorologue prévoit plus de précipitations et d'orages aujourd'hui, ce qui pourrait entraîner des précipitations importantes, en particulier dans les montagnes de l'est.

Selon le département des pompiers de Ratingen, une cellule de pluie intense s'est déplacée sur la ville, entraînant des dégâts des eaux, principalement dans les quartiers de Breitscheid et de Lintorf. Ils avaient reçu environ 120 rapports de dommages en début de soirée, avec environ 100 pompiers sur les lieux pour faire face à la situation.

Le département des pompiers de Duisburg a également signalé plusieurs incidents en raison d'orages violents. Un éclair a mis le feu à un toit à Huckingen, rendant la moitié d'une maison semi-détachée inhabitables. De plus, les sous-passages sous les ponts ont été inondés, entraînant plusieurs sauvetages de véhicules. Le département des pompiers a été très actif dans le centre-ville et les parties sud de Duisburg, même en appelant toutes les unités de bénévoles. Au total, 250 personnes ont été déployées, dont 175 bénévoles.

Le département des pompiers de Dinslaken était également en alerte maximale, gérant les sous-sols et les rues inondés. Le centre de contrôle des pompiers de Wesel a reçu plus de 1000 appels et a traité 260 à 280 incidents. Heureusement, il n'y avait aucun danger pour les vies et la situation s'était largement améliorée vers 22 heures.

En réponse aux sous-passages inondés, le département des pompiers de Duisburg a effectué plusieurs sauvetages de véhicules en soirée. Les efforts intenses des pompiers du département de Duisburg ont empêché tout dommage structural important dû à l'incendie de toiture causé par un éclair.

