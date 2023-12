Faits marquants de l'histoire

La révolution de la Formule E s'appuie sur la génération Y

La Formule E a adopté les médias numériques

Senna : la course électrique est plus amusante que la F1

La F1 pourrait "se rapprocher un peu plus de ses fans".

Aujourd'hui, il n'y a pas que les coureurs à moteur à essence qui se lancent à fond dans l'avenir : La Formule E est également en quête de découverte.

La seule série de courses entièrement électriques au monde, qui n'a que deux saisons d'existence, aime expérimenter des caractéristiques qui plaisent aux fans, explique son directeur général Alejandro Agag.

"Le sport automobile existe depuis longtemps et la F1 est fantastique, mais la Formule E est nouvelle et c'est un avantage de ne pas avoir d'héritage parce que nous pouvons essayer des choses folles - cela vous donne une grande liberté", a déclaré M. Agag à CNN.

"Avec un grand héritage derrière vous - avec Senna, Prost, Fangio - vous ne pouvez pas vraiment expérimenter, mais en Formule E, nous pouvons faire ce que nous voulons.

Des fonctionnalités innovantes comme le "Fan Boost " - où les fans peuvent voter pour donner à un pilote un regain d'énergie temporaire pendant les courses - et les caméras à 360 degrés ont montré la volonté de la Formule E d'expérimenter, en donnant à ses supporters la possibilité d'interagir avec le sport de différentes manières sur plusieurs plates-formes.

L'engagement ne se limite pas à la sphère numérique. Lors des courses, dont le ePrix de Paris le mois dernier, les fans peuvent observer les équipes dans la voie des stands pendant qu'elles préparent leurs voitures, féliciter les pilotes lors des cérémonies de podium et même se mesurer à leurs héros dans une simulation de voiture de course au complexe de divertissement "eVillage".

Cette formule s'avère très populaire, tant auprès des fans que des pilotes.

"L'interaction avec les fans est incroyable", a déclaré à CNN Jean-Eric Vergne, pilote de DS Virgin Racing et ancien pilote de F1.

"Je pense qu'en Formule E, les circuits sont plus petits, dans les centres-villes, et qu'ils attirent beaucoup plus de monde.

Nick Heidfeld, qui a passé 12 saisons en F1 avant de rejoindre la Formule E, est d'accord.

"Nous avons des circuits de rue qui sont très amusants et nous avons vu des courses très excitantes - les voitures sont suffisamment proches les unes des autres pour que les fans en profitent", déclare l'Allemand.

"Pour moi, la cerise sur le gâteau, ce sont les lieux. Partout où nous allons - Miami, Berlin, Pékin - ce sont des endroits exceptionnels. Lorsque je suis arrivé à Paris, je n'arrivais pas à y croire - pour moi, c'est un cran au-dessus de tout le reste. C'est tout simplement surréaliste de conduire ici".

La Formule E ne peut rivaliser avec son aînée à essence en termes de rythme - les voitures électriques ont une vitesse de pointe de 140 mph, contre 225 mph en F1 - ni en termes de chiffre d'affaires annuel, qui était estimé à 1,8 milliard de dollars en 2014, selon le site web Formula Money.

Débat sur la force portante

Mais elle pourrait avoir l'avantage en termes de divertissement, selon Bruno Senna, neveu de la légende de la F1 Ayrton Senna et pilote de l'écurie Mahindra Racing.

"Bien sûr, il s'agit de concepts de course très différents, mais je pense que nos courses sont nettement plus amusantes que celles de la F1", déclare le Brésilien. "Nous avons un peu moins d'aides artificielles pour les dépassements, ce qui nous permet de rouler plus près.

"Il y a un peu plus de recettes pour des courses amusantes en Formule E qu'en F1.

Senna déplore également la course à l'armement aérodynamique qui a dominé la F1 ces dernières années, avec des équipes investissant des dizaines de millions de dollars dans la quête d'ailes avant et arrière parfaitement conçues.

"C'est une question difficile. Le plus grand ennemi de la F1 est la force portante et c'est là que l'on investit le plus d'argent. À moins que la F1 ne modifie radicalement les règles en matière d'appui aérodynamique, les courses resteront inchangées et il n'y a rien que l'on puisse faire pour y remédier", affirme Senna.

"Si vous faites des ailes plates, vraiment carrées comme les voitures des années 70 et 80, elles sont beaucoup moins sensibles aux turbulences de la voiture qui les précède, ce qui rend la course bien meilleure.

"Plus l'ensemble aérodynamique est simple, meilleures sont les courses. Mais la F1, c'est l'apogée, la technologie maximale, et comment convaincre les gens de ne pas utiliser d'ailerons en F1 ?

Des revenus en hausse, des téléspectateurs en baisse

Senna, qui a passé trois saisons en F1 de 2010 à 2012, n'est pas le seul à penser que la F1 a perdu de son éclat ces derniers temps.

Bernie Ecclestone, le patron de la F1, a fait part de son désarroi face à la récente domination de Mercedes - l'équipe allemande a remporté deux titres consécutifs de constructeur en 2014-2015, gagnant 32 des 38 courses sur les deux saisons.

Cette année, la tendance s'est poursuivie avec Nico Rosberg qui a remporté le drapeau à damier lors des quatre premières courses, avant la victoire sensationnelle de Max Verstappen au Grand Prix d'Espagne le week-end dernier.

En février, Ecclestone, 85 ans, est allé jusqu'à dire qu'il ne paierait pas pour regarder une course de F1.

Les courses processionnelles peuvent s'avérer décourageantes pour les fans inconditionnels de sport automobile - les audiences mondiales ont diminué au cours des dernières saisons, passant d'environ 600 millions par an en 2008 à 425 millions en 2014 - mais les recettes provenant de la publicité, des frais d'organisation des courses et des contrats de droits de télévision sont en plein essor.

Cette tendance devrait se poursuivre, selon Jon Stainer, directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande du cabinet de conseil en sport Repucom.

"La Formule 1 continue d'être une proposition forte. Le calendrier qui s'étale sur toute l'année est une excellente occasion pour les marques de raconter une histoire", a déclaré M. Stainer à CNN.

"C'est également une excellente occasion pour les marques de présenter et de démontrer la technologie et les performances dans le cadre d'un événement en temps réel. Il ne s'agit pas seulement de sortir et de boire du champagne, il s'agit de réunir des entreprises pour qu'elles partagent leurs connaissances et mettent en avant leur développement.

Mais il y a encore des progrès à faire lorsqu'il s'agit d'exploiter de nouveaux types de médias.

"Il y a du travail à faire en ce qui concerne la proposition numérique", ajoute M. Stainer.

"Les équipes font du bon travail pour créer un récit - elles s'associent bien au contenu patrimonial en particulier.

"La F1 dispose d'une plateforme de diffusion très solide, mais elle a l'occasion de se rapprocher un peu plus de ses fans à l'avenir, et elle devrait considérer le numérique comme une plateforme pour y parvenir.

Courtiser le "fan de demain

Il y a deux ans, M. Ecclestone qualifiait les médias sociaux d'"absurdités", mais il a depuis changé son fusil d'épaule, déclarant pas plus tard qu'en avril qu'il avait été "éduqué" et qu'il se rendait compte de leur importance.

À cette fin, les comptes de médias sociaux de la F1 sont désormais en plein essor - les comptes Twitter et Instagram officiels de la F1 ont atteint respectivement deux millions et un million d'adeptes plus tôt cette année, tandis que la page Facebook officielle de la F1, lancée avant le début de la saison 2016, compte plus de 2,3 millions de "j'aime".

M. Stainer estime que le développement d'une stratégie numérique sera essentiel à la réussite de la F1 à l'avenir. Quels conseils donnerait-il à M. Ecclestone ?

"Je lui parlerais du consommateur et du fan de demain - c'est l'avenir du sport", déclare M. Stainer.

"Il s'agit de la génération du millénaire et de la génération suivante, qui consomment le divertissement et les médias d'une manière très différente du public traditionnel, qui consomme par le biais d'une plateforme de diffusion linéaire.

Selon M. Stainer, il est nécessaire que tous les détenteurs de droits sportifs majeurs, et pas seulement la F1, adoptent ce type de stratégie.

Un succès multiplateforme

Cette approche multiplateforme s'est avérée fructueuse pour la Formule E, les campagnes de marketing accélérant la portée de la marque. Une récente vidéo intitulée "Leap of Faith", dans laquelle un cascadeur fait un saut périlleux arrière au-dessus d'une voiture de Formule E lancée à toute allure, a été visionnée plus de cinq millions de fois sur YouTube.

"La Formule E se positionne avec une proposition numérique très forte et une proposition d'engagement des fans", explique M. Stainer.

"Cela est facilité par le fait qu'il s'agit de courses de rue et que leur public est légèrement plus jeune que celui des sports mécaniques traditionnels. Ils construisent une proposition de divertissement pour les consommateurs autour du sport dans lequel ils impliquent et engagent les consommateurs.

"L'intérêt des fans et des consommateurs s'est accru au cours des 12 derniers mois et je m'attends à ce que cela continue au fur et à mesure que la série se développe et que les marques qui investissent dans ce sport continuent à se développer.

Le chemin de la Formule E n'a pas toujours été facile - l'entreprise a frôlé la faillite à plusieurs reprises à ses débuts, explique M. Agag, et l'annulation récente de l'ePrix de Moscou, qui se déroulera le mois prochain à l'extérieur du Kremlin, met en évidence les écueils liés à l'organisation de courses sur des circuits urbains temporaires.

Mais Agag insiste sur la bonne santé du sport, et l'Espagnol envisage l'avenir avec optimisme et se réjouit de l'itinéraire alternatif qu'il est en train de tracer.

La prochaine saison devrait débuter dans les rues de Hong Kong, et Agag est optimiste quant à la présence de New York sur la liste de 2017.

Une "solution pour les villes

"La Formule E doit être différente de tout ce qui existe, et la course dans les villes était l'un de nos principaux objectifs de différenciation", explique l'homme de 45 ans.

"Il est très difficile d'organiser ces courses dans le centre des villes, mais nous venons de Paris où nous avons eu une course incroyable autour des Invalides ... nous ne pourrions pas le faire si nous n'étions pas électriques", ajoute-t-il, soulignant un autre message important que le sport tente de délivrer en promouvant les véhicules à batterie dans les zones urbaines.

"Les voitures électriques sont une solution fantastique pour les villes. Les maires veulent des voitures électriques, les gens veulent des voitures électriques, nous voulons des villes plus propres et un meilleur environnement. Les courses au cœur des villes sont donc essentielles pour la Formule E."

Ce week-end, la série se déplace dans le centre de Berlin, sur la Karl-Marx-Allee, le boulevard monumental anciennement connu sous le nom de Stalinallee.

Le projet de construction communiste phare de la République démocratique allemande a été au cœur d'un soulèvement ouvrier en 1953 et des défilés militaires du 1er mai pendant la guerre froide.

La journée de samedi sera le témoin d'une nouvelle transformation, les pilotes s'affrontant sur le circuit de deux kilomètres, alors que le championnat est très serré - Lucas di Grassi devance Sébastien Buemi de 11 points à trois courses de la fin de la saison.

Le championnat des pilotes est peut-être en jeu, mais Buemi, qui a passé trois saisons en F1 avec Toro Rosso, estime que la voie à suivre pour la Formule E est claire.

"Je pense qu'ils essaient de faire les choses un peu différemment", dit Buemi. "Ils essaient d'ouvrir le sport à un plus grand nombre de personnes. Quand on voit ce que fait la Formule E avec la cérémonie du podium, quand on voit le Fan Boost et (les efforts) pour interagir avec les fans, je pense que c'est une bonne chose.

"La F1 pourrait s'en inspirer. Ils font aussi de gros efforts, mais je suis sûr qu'avec ce que j'ai vu cette saison, la Formule E a un bel avenir devant elle.

Source: edition.cnn.com