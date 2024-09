La révélation révèle des lacunes importantes au sein des services secrets.

Suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump en juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, une commission bipartite du Sénat a mis en lumière de nombreuses erreurs de la Secret Service. Ces erreurs ont été qualifiées de "prévoyables et évitables" dans un rapport récemment publié. La commission a mené des entretiens avec les forces de l'ordre locales et les agents de la Secret Service pour recueillir des données pour le rapport.

La Secret Service est chargée de protéger les personnalités politiques importantes, notamment le président en fonction, les anciens présidents et les candidats à la présidence, comme Trump. Lors d'un meeting républicain à Butler, un garde a ouvert le feu sur Trump, blessant l'ancien président à l'oreille et causant la mort et des blessures à deux passants. Le tireur a été abattu par les forces de sécurité.

À la suite de l'incident, la Secret Service a reconnu certaines faiblesses et la directrice de l'époque, Kimberly Cheatle, a démissionné. La commission affirme maintenant qu'il reste des problèmes de communication et de coopération entre les agences fédérales, étatiques et locales. Avant l'événement, la Secret Service n'a pas défini les tâches liées à la planification de la sécurité, ce qui a entraîné l'absence de barrières claires autour de la réunion.

Problèmes de partage d'informations et de gestion du personnel

Les informations concernant le tireur n'ont pas été diffusées, malgré l'identification de celui-ci par la police locale 27 minutes avant le début de la fusillade. De plus, il y a eu des problèmes avec l'équipement radio, et la demande de la Secret Service pour du personnel supplémentaire a été rejetée sans explication. Le bâtiment d'où le tireur a lancé son attaque était insuffisamment sécurisé avant l'événement.

La semaine dernière, un autre épisode s'est produit : des agents de la Secret Service ont tiré sur un individu armé qui se cachait dans les buissons pendant que Trump jouait au golf dans son resort en Floride. Le suspect n'a pas riposté et s'est finalement enfui, mais il a été arrêté et inculpé plus tard. La commission du Sénat a indiqué qu'elle allait enquêter sur le personnel de sécurité concerné dans le cadre de cet incident également.

La commission a noté qu'il y avait un manque de communication et de coopération entre la Secret Service, les forces de l'ordre locales et les agences étatiques lors de l'événement, ce qui aurait pu être amélioré pour éviter les erreurs. La Secret Service n'a pas non plus partagé des informations cruciales sur le tireur, bien qu'il ait été identifié par la police locale, ce qui aurait potentiellement pu éviter la tragédie.

