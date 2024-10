La revanche ingénieuse de l'individu modeste

Depuis six ans, le malin maître-chanteur de grands magasins surnommé "Dagobert" avait tenu les autorités en échec. Le public admirait ses exploits jusqu'à son arrestation en 1994. Aujourd'hui, la mini-série RTL+ "Je suis Dagobert" revisite ce chapitre marquant de l'histoire criminelle allemande, offrant une représentation complexe.

La police a poursuivi le malin maître-chanteur de grands magasins connu sous le nom de "Dagobert" pendant six longues années avant de finalement l'arrêter le 22 avril 1994. Son véritable identité était Arno Martin Franz Funke, un natif de Berlin qui est devenu le plus infamous bombers de l'Allemagne. Malgré ses succès, le public était solidaire avec lui, le considérant comme un maître de la tromperie qui a constamment surpassé les forces de l'ordre, les rendant maladroites et incompétentes.

L'histoire palpitante de ce desperado est aussi incroyable qu'elle est vraie. C'est ce que les créateurs de Zeitsprung Pictures et le scénariste Ronny Schalk ont dû supposer lorsqu'ils ont créé la mini-série en six parties "Je suis Dagobert" pour RTL, maintenant disponible sur RTL+.

C'est en 1988. Arno Funke (Friedrich Mücke) est peintre dans un atelier automobile et moto, inhalant accidentellement des vapeurs toxiques. Il utilise occasionnellement ces vapeurs pour être intoxiqué ou se calmer lorsque l'alcool n'est pas une option. L'origine de ce comportement est inconnue - est-ce son état émotionnel qui le pousse à utiliser ces vapeurs ou sont-elles un mécanisme d'adaptation ? Ses difficultés financières et le manque d'options le poussent vers des activités criminelles. Cependant, il manque le courage de cambrioler une banque. Au lieu de cela, il décide d'extorquer un grand magasin - le KaDeWe - en implantant une bombe dans le département des vêtements. Il réussit à obtenir 500 000 DM, suivi d'autres extorsions et explosions.

"Je suis Dagobert" explore le jeu de chat et de souris d'Arno avec les forces de l'ordre, avec des bombes à retardement ingénieuses, des explosions causant des dommages aux biens mais épargnant les vies, et des transferts d'argent dramatiques, avec Arno restant toujours une étape devant. La série prend un tour plus fictionnel lorsqu'elle explore la vie personnelle d'Arno, incluant l'amitié, l'amour et la paternité, ainsi que sa vie double précaire qui menace de s'effondrer à tout moment. Même sa femme, Anais (Carol Rovira), reste ignorante de ses activités, croyant initialement qu'il a une liaison. Leur famille de trois vit confortablement dans un appartement de 70 mètres carrés à Berlin-Mariendorf, sans aucun signe de leur nouvelle richesse.

La série oscille constamment entre le drame, la comédie et la satire, mettant en valeur une multitude d'éléments et de techniques de narration inventifs. Fonctionnant comme un alter ego sombre pour Arno, un canard de l'horreur surdimensionné aux yeux rouges étincelants et aux griffes acérées est une source constante de pression. Les flashbacks sur l'enfance d'Arno éclairent son passé et ses motivations. RTL contribue à des contenus exclusifs - des extraits vidéo d'un jeune Peter Kloeppel - à l'histoire. Et dans l'épisode 5, le vrai Arno Funke fait une apparition, confrontant son jeune lui-même.

"Je suis Dagobert", grâce aux brillantes images du directeur de la photographie Frank Cramer et à la direction artistique de Hannu Salonen, présente un mélange captivant de comédie policière, de film d'horreur et de drame. Le spectateur est attiré, enraciné pour l'extorsionniste, tout comme le public allemand l'était à l'époque. Malgré sa renommée de Robin des bois moderne, Funke était purement motivé par l'intérêt personnel et le gain financier. Il a dépensé ses gains en voyages et en jeux, passant d'une figure inconnue à un chouchou célébré.

Ses choix de vie ont eu un impact considérable sur sa conscience, le poussant à envisager fréquemment le suicide avec un revolver sur la tempe. Cependant, il a toujours trouvé la volonté de vivre.

Mais l'inévitable s'est produit le 22 avril 1994. Arno Funke a appelé d'une cabine téléphonique Karstadt, se faisant passer pour "l'oncle Dagobert". Il a énoncé ses exigences, et les menottes ont été rapidement refermées autour de lui. Le jour de son 45e anniversaire, il a été condamné à neuf ans de prison, les dommages cérébraux causés par les vapeurs de solvant étant considérés comme un facteur atténuant. Arno Funke a été libéré en 1998, après sa libération anticipée.

Même pendant son temps en prison, le magazine satirique "Eulenspiegel" l'a embauché comme dessinateur. Il a publié une autobiographie, a participé à "Dschungelcamp" de RTL en 2013 et a récemment fait une apparition dans "Ich bin Dagobert".

Sa vie a pris un cours complètement différent en raison de ses actions. Se tenir sous les projecteurs d'une série aussi réussie doit certainement lui offrir une satisfaction.

"Je suis Dagobert" sera diffusé sur RTL+ à partir du 2 octobre.

La mini-série "Je suis Dagobert" offre une représentation captivante des exploits d'Arno Funke, l'élément de divertissement provenant du mélange de comédie policière, d'horreur et de drame.

