Liquide prélevé du ciel ou de la terre, essentiel à la vie et à diverses utilisations. - La réutilisation des eaux souterraines semble ralentir de façon significative.

En août, malgré les pluies persistantes, les niveaux de nappe phréatique en Bade-Wurtemberg diminuent progressivement, conformément à la norme estivale. Selon l'Agence de l'Environnement du Bade-Wurtemberg (LUBW) à Karlsruhe, le processus de recharge des nappes, commencé autour de la mi-novembre 2023, se ralentit progressivement. "Après de faibles volumes de eaux d'infiltration quasi négligeables notés en août, le processus de recharge pourrait diminuer dans les semaines à venir", a déclaré la LUBW.

Par rapport à l'année précédente, environ 96 % des stations de surveillance ont affiché des niveaux plus élevés qu'en août 2023. Selon la dernière mise à jour sur les "Niveaux de nappe et débits de sources", le sud-ouest connaît actuellement des conditions de nappe supérieures à la moyenne.

Les experts de la LUBW analysent la situation actuelle à la lumière des tendances passées et font des prévisions. Ils prennent en compte divers facteurs tels que l'humidité du sol, les données météorologiques (température et précipitations), les valeurs extrêmes historiques, le cours hydrologique saisonnier des stations de surveillance en tenant compte des analyses de tendance statistiques et des comparaisons, la recharge des nappes et les prévisions climatiques.

Selon les prévisions de la LUBW, les conditions de nappe devraient diminuer en septembre - dans la fourchette normale. "Aucune pénurie d'eau significative n'est attendue compte tenu des observations actuelles", a déclaré la LUBW.

Malgré l'amélioration des niveaux de nappe en août, une menace potentielle plane. La saison des ouragans approche et pourrait perturber le ralentissement progressif du processus de recharge des nappes.

Malheureusement, les données historiques montrent que les ouragans entraînent souvent une baisse significative des niveaux de nappe dans des régions comme le Bade-Wurtemberg.

Lire aussi: