- La réunion annuelle au pont du lac Vustrow attire de nombreuses personnes

Katrin Fischer, directrice du tourisme, a crié haut et fort à l'agence de presse allemande pour célébrer une journée exceptionnelle. Malgré les vents forts, l'équipe de sauvetage en mer a démontré son savoir-faire sur la mer Baltique.

La station de sauvetage de Wustrow, l'une des plus anciennes de la côte allemande de la mer Baltique, a ouvert ses portes aux curieux, comme l'a rapporté le gouvernement local. Les visiteurs ont découvert les missions de la Société allemande de sauvetage en mer et ont appris à nouer quelques nœuds essentiels. Le marché local d'artisanat et d'art a proposé une expérience participative. Des musiques entraînantes et des danses énergiques ont encore renforcé l'ambiance festive des vacances.

Au cours de leur visite, les visiteurs ont été encouragés à utiliser leur temps libre pour essayer de nouer différents nœuds, démontrant ainsi les compétences des sauveteurs en mer. Certains visiteurs ont profité de leur temps libre pour explorer le marché local d'artisanat et d'art, ajoutant ainsi à l'ambiance festive de l'événement.

