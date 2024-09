La retraite d'été des stars commence avec un début exaltant.

Quel début chaotique ! Les carnivores et les végétariens s'affrontent, Sam Dylan lâche le mot "prostitution" et la sonnerie de RTL retentit plus souvent que d'habitude ! Les larmes coulent déjà dans le premier épisode de "La Maison d'été". Mais au moins, il y a encore les "maîtresses de maison classiques" et des conseils de drague à revendre ! Alors, Diggis : "Détends-toi !"

Quel spectacle ! Quel drame à sensation ! "La Maison d'été des Stars" est de retour, c'est comme le meilleur moment de la télé pixelisée de la saison. Imaginez un vieux magnétoscope avec des symphonies de Beethoven, mais un geek de RTL+ passe et nettoie le bruit. Pas de crescendo lisse ni de finale grandiose ! Juste du bruit, du tonnerre et du chaos dès le départ !

Huit couples, connus de divers émissions de télé-réalité, descendent à la campagne pour trois semaines pour se lancer des bombes F en faisant du sport, en jouant et en s'amusant. Les premiers à arriver dans ce havre de paix idyllique sont Theresia Fischer et son petit ami Stefan Kleiser. Les deux semblent bien s'entendre, l'écart d'âge étant le moindre de leurs soucis. Quand le mannequin ne "bascule pas entre ses personnalités", elle rit excessivement fort ou se plaint de l'odeur de moisi qui lui rappelle la cabane de sa grand-mère.

Pas besoin de tous les citer en détail. Si vous êtes chanceux, même en tant qu'aficionado de la télé-trash, vous n'en reconnaîtrez peut-être pas certains. Pour le premier épisode, il suffit de savoir que les tensions ont rapidement monté. D'un côté, il y a les mangeurs de viande comme un vrai chasseur et une certaine Gloria Glumac, qui se sent "incomplète" sans viande dans le ventre. De l'autre côté, il y a les amoureux des animaux Tessa Bergmeier et son petit ami Jakob, tous deux véganes naturels qui ont hâte d'éduquer.

Même si c'est mission impossible pour Tessa de sauver les animaux dans le monde entier et de militer pour un meilleur traitement des êtres vivants, elle rencontre des yeux roulant de ses colocataires. Sam Dylan, qui entre dans la maison partagée comme une première hollywoodienne, dit qu'il "ne s'attendait pas à la fille végane" et que "elle est folle, elle ne peut être amie qu'avec des gens qui sont véganes".

Dylan amène sa "perle" en cours/hors cours, Rafi Rachek, aussi connu sous le nom de l'homme "à courte mèche". Un détail supplémentaire : le "manque de célébrité" de Rafi. Vous trouverez le même sentiment concernant Alessia Herren, qui emménage avec son mari Can. Mais la fille de la star de la télé tardive Willi Herren n'est pas aussi antipathique qu'une "maîtresse de maison naturelle" qu'elle était il y a quelques années sur "Promi Big Brother". Et hey, Diggis : "Détends-toi !"

Raúl Richter, l'acteur qui "jouait du piano - depuis longtemps", fait également partie de la nouvelle distribution. Avec lui, le trentenaire amène sa petite amie Vanessa. Les deux se sont rencontrés d'une manière très habituelle, à savoir lorsque Raúl "a glissé dans les DM de Vanessa" sur Instagram. Il a été infidèle à sa bien-aimée une seule fois. Mais c'était parce qu'il "avait envie de changement".

Pendant que Gloria rêve d'un "steak juteux", Tessa est excitée par l'arrangement de vie partagée qui commence par une semaine végétarienne. La clé est d'empêcher toute "dictature végane" de s'installer. Alors, au début, ils jouent finement, s'embrassant à gauche et à droite, disant des phrases mièvres comme "Qui es-tu déjà ?"

La femme la plus haïe et les premières larmes

Les partenaires sont présentés aujourd'hui comme ça : "Hey, il est 'bien pourvu', ce serait dommage que ce ne soit pas le cas." C'est ce qu'Emma Fernl, que Gloria appelle "la femme la plus haïe", dit de son partenaire, l'influenceur Umut Tekin.

Les deux se sont rencontrés dans une émission de télé. Ou, comme le dit Sam Dylan : "Eh bien, c'était un peu comme de la prostitution !" Les questions de Sam mettent rapidement la blonde mal à l'aise, la faisant se sentir "dégradée" et la laissant avec "Digga" qui court en cercle dans la cuisine, impuissant. Mais elle se défend contre les brimades.

Nous apprenons également dans le premier épisode que Sarah Kern emménage dans la maison de campagne avec son partenaire 17 ans plus jeune, Tobias Pankow. L'homme qui "va à la chasse au cerf" a l'air de dix ans de plus à Sam. Ils pèsent et mesurent, et leur relation est comme un jeu de Parcheesi, les joueurs se considérant comme des grands maîtres d'échecs. Ou, comme le dit Umut Tekin : "Je suis le genre de personne qui a beaucoup de sagesse émotionnelle."

Sinon, le premier épisode livre le bruit habituel. Voici quelque chose du casier judiciaire de Raúl Richter : "Lève la jupe, plante la pique !" Il dit ça en taquinant pauvre Emma, qui se sent coincée par le harcèlement acharné de Sam. Mais après la première nuit, le glamour s'estompe. Certains ont besoin de leur "espace" urgent, d'autres sont au niveau du "tiroir du bas". Et tandis que RTL expose brutalement certaines personnalités, nous entendons de Gloria qu'elle a "joué de la trompette pour le fermier Patrick". Pour elle, c'était "un simple travail à la ferme". Mais elle échoue lamentablement au jeu des relations.

Dans la lecture des émotions, Sam, Rafi, Tessa avec son Jakob, et le sauveur de Bambi, sont tous classés les plus bas. "Sécurisés" sont "interagisseurs DM" Raül et Vanessa. Ils étaient les seuls à avoir remporté le concours de relations. Aperçu de l'épisode 2 : La colère de Rafi a-t-elle explosé ? Jusqu'où Sam poussera-t-il ses jeux mentaux avec Emma ? Et Sarah Kern est-elle vraiment présente, ou notre RTL a-t-elle habilement combiné quelques clips de camp de jungle ?

L'équipe RTL peine à suivre le chaos, leur bip retentissant plus fréquemment que d'habitude en raison des événements dramatiques qui se déroulent dans "La Maison d'été". Malgré les efforts du équipe RTL+ pour nettoyer les parasites, le premier épisode est rempli de bruit, de tonnerre et de chaos.

Alors que les candidats s'installent dans leur logement partagé, les téléspectateurs RTL et les monteurs RTL+ devront faire face au différend en cours entre carnivores et véganes, Tessa et ses convictions véganes entrant souvent en conflit avec les amateurs de viande comme Gloria.

