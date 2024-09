La résurrection de Linkin Park continue de susciter des controverses

Hourra ! Linkin Park est de retour, n'est-ce pas ? C'est ce que beaucoup de fans ont pensé lorsque le groupe a annoncé son retour avec un nouveau chanteur. Mais au fil du temps, les mécontentements se font de plus en plus entendre parmi les célébrations. Maintenant, même le fils de Chester Bennington, Jaime Bennington, lance des piques verbales contre le groupe.

Jaime Bennington, le fils de Chester Bennington, a critiqué avec virulence le comeback du groupe. Il a accusé le co-chanteur Mike Shinoda de "supprimer l'existence et l'héritage de mon père en temps réel" lors d'une interview accordée au magazine Billboard. Il a également traité Shinoda de "senile et sourd".

Le retour de Linkin Park a été accueilli avec un mélange de réactions à l'annonce en début de septembre. Le groupe a interagi avec ses légions de fans du monde entier lors d'un concert en direct, tout en révélant Emily Armstrong du groupe de rock Dead Sara comme nouvelle chanteuse secondaire aux côtés du membre fondateur Mike Shinoda.

De nombreux fans ont été mécontents du choix d'Armstrong. Ils ont exprimé leurs préoccupations concernant les liens passés d'Armstrong avec la Scientologie et Danny Masterson, condamné pour viol.

Emily Armstrong répond

Vendredi, Armstrong a abordé ces allégations dans un communiqué. Elle a admis avoir accompagné Masterson, qu'elle considérait comme un ami, à une audience judiciaire il y a quelques années. Cependant, elle a ajouté : "J'ai rapidement réalisé que je n'aurais pas dû faire cela. Je n'ai pas reparlé avec lui depuis." La trentenaire a également tenu à clarifier : "Je ne tolère pas l'abus et la violence contre les femmes, et j'ai de la sympathie pour les victimes de ces crimes."

Maintenant, Jaime Bennington accuse Mike Shinoda d'être responsable de la nouvelle chanteuse de Linkin Park : "Vous avez effacé la vie et l'héritage de mon père en temps réel - pendant le mois mondial de prévention du suicide. Vous ignorez l'impact que le mode de vie d'Emily a sur les fans. Il n'y a pas de déclaration claire en soutien aux victimes de violence qui font partie de la base de fans", a déclaré le jeune homme de 28 ans.

Et Jaime Bennington continue : "Vous avez trahi la confiance qui vous a été accordée pendant des décennies par les fans et les gens qui vous ont soutenu, y compris moi. Nous croyions que vous étiez la meilleure personne. Que vous étiez le changement. Parce que vous nous aviez promis que c'était votre intention. Maintenant, vous êtes juste senile et sourd."

"J'adore quand je l'entends"

Récemment, Shinoda a défendu le comeback du groupe et l'intégration d'Armstrong : "Emily peut chanter les notes et hurler les parties parfaitement", a-t-il déclaré.

