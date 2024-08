La résurgence de Target est en cours, avec une augmentation significative de la valeur de ses actions.

Ventes dans les magasins Target exploités depuis au moins un an ont bondi de 2 % lors du dernier trimestre, et ses bénéfices ont explosé de 36 %. En conséquence, les actions de la société (TGT) ont connu une hausse de 13 % en pré-marché.

De manière surprenante, les ventes dans les magasins de détail américains ont augmenté de 1 % en juillet par rapport au mois précédent, rebondissant après une baisse en juin.

Selon Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group, dans un récent communiqué à ses clients, "les consommateurs font preuve de détermination en cherchant toujours la valeur et en donnant la priorité aux nécessités, tout en faisant des dépenses sélectives sur les articles non essentiels."

Target a connu une forte augmentation des ventes et des bénéfices pendant la pandémie en 2020, maintenant cette tendance jusqu'en 2023. Cependant, la société a rencontré des défis au cours de l'année dernière.

Avant mercredi, les actions de Target étaient restées inchangées pour l'année, sous-performant par rapport au S&P 500.

La base de clients de Target, principalement issue de la classe moyenne, a été touchée par la hausse des prix et a réduit ses dépenses sur les articles non essentiels tels que la décoration d'intérieur, les équipements électroniques et les vêtements non essentiels, optant plutôt pour les denrées alimentaires et les nécessités quotidiennes.

Les difficultés de Target peuvent également être attribuées à son mélange de marchandises et à ses prix plus élevés par rapport à des concurrents comme Walmart.

Par rapport à des concurrents tels que Walmart et Costco, Target propose une plus grande proportion de marchandises non essentielles. Plus de la moitié des produits de Target sont considérés comme étant de la consommation discrétionnaire. Au fil des ans, Target a étendu son offre de denrées alimentaires et d'essentiels dans ses magasins, mais reste encore derrière Walmart, qui génère environ la moitié de ses ventes grâce aux denrées alimentaires.

Les ventes dans les magasins Walmart exploités depuis au moins un an ont augmenté de 4,2 % lors du dernier trimestre.

Bien que les consommateurs achètent chez Walmart et Target, ils réduisent leurs dépenses ailleurs.

Starbucks et McDonald's rencontrent des difficultés car les clients rifiutent les prix plus élevés de la restauration rapide, optant plutôt pour des repas faits maison. Home Depot et Lowe's ont également signalé des baisses de ventes car les Américains entreprennent moins de projets de rénovation domiciliaire importants.

