La résurgence de Darmstadt est une irritation importante pour le KSC.

Invincibles sur le terrain de leurs adversaires : Florian Kohfeldt et son SV Darmstadt font match nul 3-3 malgré deux fois avoir mené.

KSC Karlsruhe - SV Darmstadt 98 3:3 (2:1)

Le KSC Karlsruhe a continué de divertir mais a manqué l'occasion de prendre temporairement la tête. Malgré leur match nul 3-3 (2-1) contre le promu de Bundesliga, le SV Darmstadt 98, une victoire aurait suffi pour prendre la tête. La semaine dernière, Karlsruhe avait réalisé un comeback impressionnant avec un match nul 4-4 contre le 1. FC Cologne.

Les buts de Dzenis Burnic (11.), Leon Jensen (28.) et Fabian Schleusener (77.) n'ont pas suffi au KSC Karlsruhe, qui reste à un point des leaders Fortuna Düsseldorf. Une victoire de ces derniers contre le Hamburger SV dimanche pourrait agrandir l'écart. Darmstadt, quant à lui, se réjouit d'avoir remporté un point crucial dans sa lutte contre la relégation avec des buts d'Isac Lidberg (15.), Kai Klefisch (54.) et Aleksandar Vukotic (74.).

Comme prévu, Karlsruhe a commencé avec une grande intensité et a pris l'avantage 1-0 mérité. Malgré leur domination en possession, les Badeners étaient parfois hésitants en défense. Après l'égalisation rapide, Jensen a profité d'une magnifique volée en coin supérieur pour redonner l'avantage à Karlsruhe.

L'incapacité de Karlsruhe à agrandir son avantage s'est avérée coûteuse. Bien qu'ils aient évité de justesse la catastrophe lorsque le but de Förster a été annulé (49.), Klefisch a rapidement égalisé pour Darmstadt. Les Lilas ont ensuite réussi à égaliser, avec des buts échangés aux deux extrémités.

SC Paderborn - Jahn Regensburg 3:0 (1:0)

Le SC Paderborn reste invaincu en 2ème Bundesliga et prend temporairement la place de promotion. L'équipe de l'entraîneur Lukas Kwasniok a remporté un match 3-0 (1:0) contre le Jahn Regensburg, actuellement dernier. Avec cette victoire, ils sont temporairement deuxièmes derrière Fortuna Düsseldorf au début de la 8ème journée. Le 1. FC Magdeburg et le Hannover 96 pourraient les dépasser d'ici la fin du week-end.

Sebastian Klaas (14.), Aaron Zehnter (66.) et David Kinsombi (81., penalty) ont été les buteurs pour Paderborn devant 12 615 spectateurs. Regensburg a étémostly contenu et n'a menacé que sur coups de pied arrêtés - Jahn n'a toujours pas marqué de but dans cette saison de ligue.

Paderborn a mis du temps à marquer son deuxième but après le superbe coup franc de Klaas à 16 mètres. Cela a permis à Regensburg de presque revenir. Bryan Hein a heurté la barre transversale d'un coup franc (61), mais Zehnter a rapidement scellé la victoire avec un but dans un angle serré.

