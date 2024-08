Elle a utilisé sa piste intitulée "Freedom" dans le contenu vidéo. - La résistance de Beyoncé contre la campagne électorale de Trump

La star internationale Beyoncé (42) semble rejoindre les artistes qui s'opposent à l'utilisation non autorisée de leurs œuvres par la campagne présidentielle de Donald Trump (78). Le débat porte sur son titre "Freedom" issu de l'album "Lemonade" de 2016, que Kamala Harris (59), candidate démocrate, utilise avec sa permission dans sa campagne.

Selon Rolling Stone, un représentant de Trump, Steven Cheung, a publié une vidéo de Trump sur la plateforme X le 20 août, montrant Trump descendant d'un avion sur la musique de "Freedom". L'équipe de Beyoncé aurait envoyé une mise en demeure à la campagne de Trump suite à cette publication, qui a depuis disparu du profil de Cheung.

En juillet, Beyoncé a donné son autorisation à Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, d'utiliser "Freedom" pour sa campagne. Harris et son colistier Tim Walz (60) ont publié une publicité avec la chanson le lundi 17 août.

La campagne présidentielle de Trump a souvent été critiquée pour son utilisation de chansons. Des artistes comme Adele (36), The White Stripes, Bruce Springsteen (74), Neil Young (78) et Elton John (77) ont publiquement condamné cette pratique et interdit toute utilisation supplémentaire. Récemment, la famille d'Isaac Hayes a annoncé son intention d'intenter un procès à Trump et son équipe pour plus de 130 cas de violation de droits d'auteur, contestant l'utilisation non autorisée de "Hold On (I'm Coming)" lors d'événements de campagne entre 2022 et 2024.

Céline Dion (56) a également récemment exprimé son mécontentement. Dans un message sur les réseaux sociaux le 10 août, elle a clairement indiqué qu'un événement du Montana avait utilisé "My Heart Will Go On" sans autorisation et a exprimé son intention d'empêcher de telles utilisations à l'avenir.

La campagne de Trump a utilisé la chanson "Freedom" de l'artiste sans permission dans une vidéo, ce qui a conduit l'équipe de Beyoncé à envoyer une mise en demeure. Cet incident suit plusieurs cas d'artistes s'opposant à l'utilisation de leurs chansons par la campagne de Trump.

Lire aussi: