La résidence royale nie les allégations de manipulation de l'image de Harry.

La famille royale britannique est à nouveau sous les projecteurs en raison de pratiques photographiques contestables. Le dernier épisode découle d'une photo publiée par le palais de Buckingham le 15 septembre, célébrant les 40 ans du prince Harry. L'image, montrant Harry riant lors d'un voyage à Dublin en 2018 avec son ancienne épouse la duchesse Meghan, a convaincu de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux que Meghan avait été intentionnellement coupée de la photo. Cependant, le palais nie toute manipulation de ce type, selon un porte-parole rapporté par l' Independent britannique.

En juillet 2018, Harry et Meghan ont entrepris leur premier voyage à l'étranger conjoint à Dublin, la capitale irlandaise étant leur destination. L'une des images prises lors de cette visite comprend le cliché controversé. Ironie du sort, le message d'anniversaire officiel du palais de Buckingham pour Harry était accompagné d'une photo de lui seul, avec la légende "Joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex !". Ce message a également été partagé par le prince William et son épouse Kate sur leur histoire Instagram.

Variantes de l'image

Bien que des versions différentes de la photo soient disponibles dans les archives des agences de presse, le porte-parole du palais a confirmé qu'aucune modification n'avait été apportée à la photo utilisée dans le message d'anniversaire.

Compte tenu des relations tumultueuses entre la famille royale et Harry et Meghan depuis leur départ de la famille royale en 2020 et les allégations subséquentes, le fait que la famille royale ait choisi d'envoyer un message d'anniversaire est un geste notable.

Ce n'est pas la première fois que la famille royale est impliquée dans un scandale photographique. Plus tôt cette année, il y a eu beaucoup de remue-ménage autour de la photo de la fête des mères de la princesse Kate. La photo montrant Kate avec ses trois enfants a été retirée par plusieurs grandes agences de presse en raison d'allégations de manipulation. La princesse a ensuite admis sur les réseaux sociaux que ses compétences en photographie amateur la poussaient parfois à expérimenter : "Je tiens à m'excuser pour toute confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée précédemment. Je m'amuse parfois avec le montage photo."

À la lumière de la controverse, lorsqu'on lui a demandé pourquoi une seule image avait été choisie pour le message d'anniversaire de Harry, un représentant du palais a déclaré : "Je ne vais pas commenter le processus de prise de décision concernant la sélection des images."

De plus, après les critiques, le prince Harry et la duchesse Meghan ont choisi de ne pas réagir publiquement à l'incident photographique, préférant se concentrer sur leur travail caritatif et d'autres projets.

