La Réserve fédérale a reporté les réductions de taux d'intérêt pour une période de quatre ans.

Si la Réserve fédérale décide de réduire les coûts d'emprunt de moitié de point de pourcentage, comme beaucoup s'y attendent, ou d'un quart de point plus traditionnel, cela représenterait un tournant significatif pour l'économie américaine et ses consommateurs, qui luttent actuellement avec des coûts records.

Ce mouvement indiquerait également que les responsables de la Réserve fédérale ont acquis suffisamment de confiance pour considérer que l'inflation est suffisamment sous contrôle pour permettre un ajustement de politique plus détendu. Cependant, cela ne signifierait pas une victoire complète sur l'inflation, mais plutôt un équilibre délicat qui déplace l'attention vers le marché de l'emploi américain, qui a montré des signes de vulnérabilité.

Il y a eu un niveau inhabituel d'incertitude ces derniers temps quant à la décision de la banque centrale de baisser les taux d'intérêt. Bien que la Réserve fédérale ait laissé entendre qu'elle pourrait réduire les coûts d'emprunt, les appels pour une baisse de moitié de point ont augmenté ces derniers jours. Habituellement, avant une décision de politique de la Fed, les marchés financiers et les économistes sont d'accord sur ce qui est attendu. Cependant, les paris des investisseurs pour une baisse de moitié de point ont augmenté lundi; mardi après-midi, les contrats à terme sur les fed funds indiquaient une probabilité de 63 % pour une baisse importante des taux, contre environ 30 % jeudi, selon les données de CME Group.

Un certain nombre d'économistes et de parlementaires influents ont également plaidé en faveur d'un mouvement audacieux cette semaine. Par exemple, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a souligné la nécessité d'agir plus tôt ce mois-ci, déclarant que les données actuelles ne justifiaient plus la patience. La sénatrice Elizabeth Warren et ses collègues démocrates ont même plaidé pour une baisse de trois quarts de point, affirmant que le retard de la Fed nuisait au marché de l'emploi.

Mardi, l'ancien président de la Fed de Dallas Robert Kaplan a déclaré lors d'une interview à CNBC que la Fed pourrait être slightly behind schedule et a plaidé pour une baisse de moitié de point. Dans le même temps, l'ancien président de la Fed de New York Bill Dudley a soutenu dans un article d'opinion de Bloomberg que "la logique soutenant une baisse de 50 points de base est convaincante".

Malgré l'ouverture du président de la Fed Powell et du gouverneur Waller aux baisses de taux précoces, l'économiste Gregory Daco a prédit que "le gradualisme" prévaudrait dans une note de la semaine dernière. Il a suggéré que les décideurs politiques atteindraient un consensus pour une baisse de quart de point des taux.

Suivant de près le marché de l'emploi américain

Pendant longtemps, l'inflation a été sous les projecteurs, attirant l'attention des responsables de la Fed et des investisseurs. Plus maintenant.

Maintenant, l'attention s'est déplacée vers le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, qui comprend des informations sur la croissance mensuelle des effectifs, les augmentations de salaire et les taux d'emploi. Alors que l'inflation a augmenté en 2021 et 2022, les employeurs américains ont continué à créer des emplois et les taux de chômage ont chuté à des niveaux proches de ceux de l'après-guerre. Finalement, la Réserve fédérale a traité le problème de l'inflation du pays en administrant son remède brutal de taux d'intérêt élevés.

Depuis le lancement de sa campagne anti-inflation en mars 2022, la Réserve fédérale a enregistré des progrès : l'indice des prix à la consommation des ménages, indicateur préféré de la Fed, a montré un taux annuel de 2,5 % en juillet, en baisse par rapport au pic de 40 ans de 7,1 % en juin 2022. Ce chiffre se rapproche de l'objectif de 2 % de la Fed, et malgré certaines augmentations persistantes des coûts du logement, les économistes prévoient que l'inflation continuera de baisser tout au long de l'année.

Cependant,

Lire aussi: