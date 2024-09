La réputation du Hezbollah repose sur la vengeance d'Israël.

Depuis mai 2000, le groupe a réussi à pousser Israël hors du sud du Liban après un long conflit épuisant. Six ans plus tard, ils ont tenu tête à Israël pendant une guerre de 34 jours. Depuis, le groupe soutenu par l'Iran a renforcé son arsenal de missiles et de drones. En Syrie, ils ont combattu aux côtés de l'Iran et de la Russie contre l'opposition au régime d'Assad. Au cours des 11 derniers mois, il y a eu presque quotidiennement des accrochages le long de la frontière avec Israël, contraignant plus de 62 000 Israéliens à évacuer leurs maisons dans la partie nord de l'État juif (tandis que plus de 100 000 Libanais ont fui la zone frontalière).

Cependant, cet été, l'image de force du groupe a commencé à s'effondrer. Le 30 juillet, un drone israélien a frappé un bâtiment résidentiel dans le sud de Beyroth, tuant un commandant senior du Hezbollah, Fu'ad Shukr. De plus, mardi, vers 15h30 à l'heure de Beyrouth, de nombreux talkies-walkies ont explosé dans des zones sous influence du Hezbollah, blessant Nearly 3,000 personnes et tuant au moins 12.

Mercredi, une nouvelle vague d'explosions a secoué les banlieues sud de Beyrouth et d'autres villes du sud du pays, faisant au moins neuf morts, selon le ministère de la Santé libanais. Une source de sécurité a informé CNN que ces dispositifs étaient des talkies-walkies.

Bien que le Hezbollah n'ait pas révélé de chiffres exacts, il est apparent que de nombreux membres de rang inférieur ont été blessés dans les explosions.

En résumé, l'attaque de missiles et les dispositifs explosifs indiquent une infiltration significative des réseaux de commandement et de contrôle du Hezbollah par Israël. Le groupe n'a jamais été aussi vulnérable ou compromis.

Le Hezbollah a juré de se venger d'Israël. Leur crédibilité en dépend. Mais réalistement, quelles options ont-ils ?

Pas beaucoup, selon leurs actions récentes.

Pour venger la mort de Shukr, le 25 août, le Hezbollah a lancé plus de 300 drones et missiles contre des cibles israéliennes, y compris, selon leur leader Hassan Nasrallah, le quartier général de l'agence de renseignement Mossad et l'unité 8200, l'unité de renseignement d'Israël. Cependant, Israël a nié avoir subi des dommages importants, et aucun élément ne contredit cette affirmation.

De nombreux individus portant les dispositifs explosifs étaient probablement des officiers de terrain, les piliers locaux des cellules de combattants composant les forces de base du Hezbollah. Et maintenant, au moins 2 000, ou plus, peuvent être temporairement incapacités, ou pire.

Le réseau de communication, que les talkies-walkies ont joué un rôle crucial, est probablement hors ligne.

Les officiers de renseignement du Hezbollah doivent lutter pour comprendre comment cela s'est produit.

Même si une décision est prise de se venger d'Israël, comment l'ordre peut-il être transmis en bas de la hiérarchie, et qui peut, ou même veut, l'exécuter ?

Le conflit frontalier a déjà coûté cher au Hezbollah, qui admet avoir perdu plus de 400 combattants depuis octobre dernier, comparé aux environ 250 perdus pendant la guerre de 34 jours avec Israël en 2006.

Le Hezbollah continue de présenter un front courageux, s'engageant à continuer de frapper des cibles israéliennes tant que le conflit de Gaza persiste.

"Le moral reste élevé, et les blessés retourneront au front", a déclaré un "supporter du Hezbollah" à CNN alors qu'il attendait des nouvelles de l'état de son ami à l'hôpital.

Le Hezbollah est acculé. Israël n'est plus intéressé par le conflit de faible intensité sur sa frontière nord et a recours à des mesures de plus en plus drastiques, potentiellement escalad

