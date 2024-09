La République tchèque se prépare à des pluies intenses et aux inondations qui en découlent.

La République tchèque se prépare aux fortes précipitations et aux inondations attendues dans les jours à venir. De l'eau a été évacuée de plusieurs barrages pour créer de l'espace. Par exemple, le débit de la centrale hydroélectrique de Vrane sur la Moldau, au sud de Prague, a été augmenté de 40 à 120 mètres cubes par seconde. Cela a un impact sur l'Elbe, qui se joint à la Moldau à Melnik.

Les niveaux d'eau ont augmenté au jauge de Ústí nad Labem (Aussig sur l'Elbe). Des tentatives similaires ont été faites pour créer de l'espace de stockage dans les réservoirs sur la March (Morava), la Thaya (Dyje) et l'Oder dans l'est du pays.

L'Institut hydrométéorologique tchèque a émis un avertissement sévère concernant la possibilité de fortes précipitations, d'inondations et d'inondations dans les jours à venir, en particulier dans l'est du pays. "Le scénario que nous prévoyons pour les 4 à 5 prochains jours est malheureusement assez similaire aux conditions durante les grandes inondations de 1997 et 2002", a averti le ministre tchèque de l'Environnement, Petr Hladik. En ces années, il y a eu des incidents de flooding importants sur les rivières Oder (1997) et Elbe (2002).

Le ministre tchèque de l'Intérieur, Vit Rakusan, a recommandé le report des événements sociaux prévus dans les jours à venir si la sécurité ne peut être assurée, en particulier les activités près des berges des rivières et des ruisseaux. Les résidents des zones inondables doivent préparer des kits d'évacuation d'urgence. Dans la ville de Jeseník dans les montagnes de Hrubý Jeseník et d'autres sites prévoyant des pluies extrêmes, les pompiers ont commencé à remplir des sacs de sable.

Les fortes précipitations prévues par l'Institut hydrométéorologique tchèque ont entraîné une augmentation significative des niveaux d'eau au jauge de Ústí nad Labem. En raison de ces fortes précipitations, les préparatifs d'urgence à Jeseník et dans d'autres régions prévoyant de fortes précipitations impliquent le remplissage de sacs de sable par les pompiers locaux.

Lire aussi: