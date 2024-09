La République tchèque enregistre ses premières victimes dues aux inondations

En République tchèque, un premier décès lié aux inondations a été confirmé. Les autorités recherchent également au moins sept personnes portées disparues. Un individu a péri dans la rivière Krasovka, dans le district de Bruntál en Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek sur la radio publique.

Trois personnes sont toujours portées disparues après que leur voiture a été emportée par une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes des Hrubý Jeseník. Le véhicule n'a pas été retrouvé. D'autres personnes portées disparues ont été emportées dans différents cours d'eau, dont la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala décrit les inondations comme une "inondation centennale", un événement qui se produit statistiquement tous les cent ans.

Au cours du week-end, des villes majeures comme Jeseník, Opava et Krnov ont connu des rues transformées en torrents furieux. Les travailleurs de sauvetage à Jeseník ont utilisé des bateaux et des hélicoptères pour sauver des centaines de personnes. Le maire de la ville, située dans une vallée près de la frontière polonaise, a déclaré : "C'était un apocalypse, il y a de la boue partout, tout est détruit." La place principale de la ville s'est temporairement transformée en un vaste plan d'eau avec des véhicules qui flottaient dessus. Plusieurs maisons se sont effondrées dans la région et des glissements de terrain ont menacé une fois que l'eau a régressé.

Niveau d'alerte maximal à Königgrätz

Il n'y a aucun signe d'amélioration. La vague de inondation sur la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où des rues entières ont été submergées, selon l'agence de presse CTK. Les habitants de la ville de près de 10 000 personnes ont été exhortés à ne pas entraver les travailleurs de sauvetage, avec le maire qui a mis en garde sur les réseaux sociaux : "Dans les prochaines heures, nous nous attendons à une augmentation supplémentaire du niveau de l'eau de la rivière".

Les niveaux d'eau ont continué de monter dans de nombreux autres endroits. Un avertissement de crue a été émis pour la région autour de la ville de Frýdlant en Bohême du Nord. À Hradec Králové (Königgrätz) sur l'Elbe, le niveau d'alerte de crue le plus élevé a été déclaré. Le pic de l'Elbe n'était pas prévu atteindre Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) près de la frontière saxonne avant mercredi, à environ 7,65 mètres au-dessus du point zéro.

Plus de pluie attendue

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'impacts majeurs dans la municipalité de Troubky dans la région administrative d'Olomouc, contrairement aux craintes initiales. La rivière Becva (Betschwa) n'a pas encore débordé. La ville a acquis une certaine notoriété en tant que symbole de la catastrophe des inondations de 1997 en Moravie, lorsque neuf personnes sont mortes et 150 maisons ont été détruites. Des pluies plus importantes sont attendues dans toute la République tchèque lundi, qui pourraient être fortes dans le sud.

La situation est également difficile dans le pays voisin, la Pologne, notamment dans le sud-ouest. Les pluies persistantes près de la frontière tchèque ont entraîné des inondations, notamment dans la petite ville de Klodzko en Basse-Silésie, entraînant un décès. Le village de Glucholazy dans la région d'Opole a également été ravagé par les eaux de crue.

La Roumanie est largement touchée

La nuit de lundi, la petite ville de Nysa dans la région d'Opole a été confrontée à des inondations particulièrement graves. L'agence de presse EMN a rapporté que l'eau de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, a inondé la salle des urgences de l'hôpital local, entraînant l'évacuation de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes.

La situation des inondations reste préoccupante en Roumanie, avec au moins six morts principalement dans les régions de Galati, Vaslui et Iasi à l'est du pays. Environ 300 personnes ont été évacuées et plus de 6 000 fermes ont été endommagées.

Les victimes sont principalement des personnes âgées, notamment deux femmes de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte de crue le plus élevé reste en vigueur jusqu'au milieu de la journée. Les villages isolés sont souvent les plus touchés, contraignant les résidents à chercher refuge sur les toits pour éviter d'être emportés par les eaux de crue. Des centaines de pompiers ont été déployés.

Les eaux de la rivière Otava ont contribué aux personnes portées disparues en République tchèque. En raison des pluies continues et

