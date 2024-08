La République fédérale d'Allemagne a renforcé sa réglementation sur les demandeurs d'asile et les armes à feu.

Suite à l'attaque présumée d'un demandeur d'asile syrien d'inspiration islamique lors d'un festival municipal à Solingen, ayant entraîné trois morts, le gouvernement fédéral a élaboré un plan de sécurité. Ce plan de sept pages prévoit le renforcement des lois sur les armes, la lutte contre l'extrémisme islamique et la simplification des procédures d'expulsion et des restrictions d'aide pour certains demandeurs d'asile.

Interdiction de couteaux aux événements publics et dans les transports longue distance

À l'avenir, une interdiction de port de couteaux sera imposée lors de manifestations publiques, événements sportifs et similaires. Cependant, des exceptions seront faites pour les traiteurs, les vendeurs de marché et les artistes. Une interdiction générale de port de couteaux sera également appliquée aux voyages en train longue distance et autres prestataires de services. Dans les transports locaux, les États fédéraux auront l'autorité de réglementer une interdiction de couteaux avec des lames supérieures à quatre centimètres. En outre, le gouvernement vise à mettre en place une "interdiction de port de couteaux à cran d'arrêt". Des exemptions s'appliquent aux professions nécessitant de tels outils, comme les chasseurs et les artisans.

Les interdictions peuvent être appliquées dans les gares, bien que cela relève de la compétence des États fédéraux. Dans les gares, les pouvoirs de la police fédérale seront renforcés, permettant aux officiers de procéder à des contrôles aléatoires et, si nécessaire, d'utiliser des Taser.

Processus d'approbation de permis de port d'armes plus strict

Les demandeurs de permis de port d'armes subiront un contrôle plus rigoureux. La police fédérale, l'office fédéral de police criminelle et l'office fédéral de police criminelle des douanes seront consultés avant l'émission. Si des raisons de soupçonner que des individus peu fiables ou inaptes, tels que des extrémistes, possèdent des armes, des mesures seront prises rapidement, ou la saisie sera améliorée. Les investigations des autorités d'armes peuvent également reposer sur "sources publiques disponibles". Les contrôles renforcés s'appliqueront également aux vérifications de fiabilité des permis de chasse, qui seront désormais gérées par les autorités d'armes.

Lutte contre l'extrémisme islamique et force opérationnelle

Les autorités d'investigation utiliseront une assistance AI. Cette technologie est particulièrement utile pour la comparaison biométrique de données généralement accessibles au public sur Internet, comme la reconnaissance faciale, pour aider à l'identification des suspects ou des personnes recherchées.

Le gouvernement fédéral crée une force opérationnelle pour prévenir l'extrémisme islamique, composée de scientifiques et d'opérateurs. Cette force opérationnelle vise à renforcer les efforts de déradicalisation et à répondre aux tendances émergentes de l'extrémisme islamique, en particulier chez les individus qui se radicalisent via des plates-formes de médias sociaux comme TikTok. Dans cet esprit, le gouvernement fédéral entend renforcer la loi sur les services numériques et engager des poursuites judiciaires si du matériel de propagande d'organisations inconstitutionnelles et terroristes, ou de la haine, est diffusé via des plates-formes en ligne.

Lois sur la résidence et l'expulsion plus strictes

Les procédures d'expulsion seront facilitées en abaissant le seuil d'une "raison grave d'expulsion", qui s'applique déjà si le crime a été commis à l'aide d'une arme ou d'un outil dangereux. Une force opérationnelle conjointe composée de gouvernements fédéral et étatique travaillera à renvoyer plus de demandeurs d'asile vers les pays de l'UE qu'ils ont entrés via la procédure de Dublin.

Pour les demandeurs d'asile dont la responsabilité incombe à d'autres États de l'UE, les prestations en Allemagne seront réduites. Pour ces individus, la "reprise de prestations supplémentaires en Allemagne devrait être exclue" dans des circonstances spécifiques. Les possibilités existantes de réduction des prestations seront étendues en conséquence. Le gouvernement fédéral réaffirme son intention de faciliter les expulsions vers l'Afghanistan et la Syrie. Les efforts à cet égard restent intenses.

En cas de "voyages de retour" de personnes protégées reconnues, la présence d'une "obligation morale" (telle que l'assistance à un enterrement) doit être présente. Si ce n'est pas le cas, le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sera révoqué. Les réfugiés d'Ukraine sont exemptés de ces mesures.

Après la mise en œuvre de lois sur les armes plus strictes, il y a une préoccupation croissante quant à la possibilité d'attaques au couteau lors d'événements publics. Pour atténuer ce risque, une interdiction de port de couteaux sera imposée lors de diverses manifestations publiques, événements sportifs et voyages en train longue distance.

Marquée par une augmentation de l'extrémisme islamique présumé, la force opérationnelle pour prévenir l'extrémisme islamique utilisera une assistance AI, telle que la reconnaissance faciale, pour identifier et surveiller les individus qui pourraient représenter une menace.

