- La réponse inadéquate aux défis de la gestion des crises de la cour norvégienne: où se trouve le roi Harald?

Dans le somptueux décor du château d'Oslo, des murmures de tragédies personnelles ont peut-être résonné ces derniers temps, dont l'ampleur ne se révèle que maintenant. Au cœur de tout cela se trouve Marius Borg Høiby. Ce jeune homme, jadis tenu sur le balcon du château par sa mère Mette-Marit lors de leur mariage heureux en août avec le prince héritier Haakon il y a 23 ans, au milieu des acclamations de la foule norvégienne, est maintenant un homme adulte.

L'histoire idyllique de la famille royale harmonieuse, où un enfant issu de la relation passée de Mette-Marit avec un associé bourgeois d'Haakon a miraculeusement grandi au niveau de ses deux demi-frères royaux, menant une vie épanouissante et droite - cela semblait trop parfait pour être vrai.

Marius Borg Høiby : Naviguant entre le Palais et la Vie Quotidienne

On voyait souvent Marius sur les photos de la famille royale et aux événements conjoints, mais ces dernières années, ses apparitions publiques ont diminué. Initialement, son absence était attribuée à ses études aux États-Unis. Cependant, des révélations récentes indiquent qu'il lutte contre des problèmes de santé mentale et des dépendances depuis quelque temps.

Sa vie semble être partagée entre le palais royal et un appartement bourgeois confortable, ce qui a entraîné une lutte interne tumultueuse qu'il n'a pas réussi à surmonter. Sa dernière beuverie et consommation de drogue, apparemment impliquant une agression violente contre sa petite amie, n'était pas un incident isolé, comme les récents événements l'ont montré.

Excès d'ivresse et leurs Conséquences

Le dernier incident dramatique, rapporté dans les médias norvégiens, s'est produit dans l'appartement de sa petite amie. Des allégations de violence physique, d'étranglement et d'un couteau planté dans le mur ont été formulées. Marius lui-même a publiquement admis son abus d'alcool et de cocaïne, a confessé avoir causé des blessures corporelles et a mentionné ses séjours passés en cure de désintoxication.

Sa confession publique soudaine pourrait être le résultat d'une consultation avec son avocat, suite à l'émergence de deux anciennes petites amies qui l'ont accusé de violence domestique. Il est maintenant officiellement inculpé de blessures corporelles et de dommages matériels, la police laissant entendre que ces charges pourraient être étendues.

L'Intervention de Mette-Marit : Marcher sur un Fil Rasant

La nouvelle que Mette-Marit aurait contacté la victime après l'incident ne fait qu'empirer les choses. Si elle a fait des déclarations allant au-delà de l'expression de sa préoccupation pour le bien-être de la victime, comme demander à cette dernière de retirer sa plainte contre Marius, cela pourrait être interprété comme une tentative d influencer un témoin dans une affaire judiciaire, un délit en Norvège, tout comme en Allemagne.

Bien que l'on puisse comprendre que l'inquiétude d'une mère l'emporte sur ses devoirs royaux en de telles circonstances, il est regrettable qu'elle n'ait pas exercé la plus grande retenue. Une intervention impulsive pourrait endommager la réputation de la famille royale tout autant que les actions de Marius.

Le Palais : Maintenir la Distance

Entre-temps, le responsable des communications royales, Guri Varpe, continue de rediriger les demandes des médias concernant l'affaire vers l'avocat de Marius. Varpe considère que, bien que Marius soit membre de la famille royale, il n'est pas membre de la maison royale, traitant cette affaire comme une question privée.

Simultanément, le bureau de presse royal publie une image du roi Harald et de la reine Sonja semblant profiter des Jeux olympiques à leur résidence d'été, une présentation publique moins que idéale à ce moment-là.

Cela soulève des questions sur la connaissance de Harald de la gravité de la situation, sa capacité à contrôler sa maison selon la constitution et sa responsabilité à garantir de l'aide s'il ne peut pas gérer seul. Les médias norvégiens critiquent son manque de contrôle.

La Famille Royale : Gérer la Crise

Les charges contre Marius posent une situation délicate pour le roi Harald et toute la famille royale. Compte tenu de la gravité des allégations et de l'existence d'incidents similaires dans le passé, la situation pourrait dégénérer en un problème majeur pour la famille royale si elle est gérée de manière défensive.

La famille royale norvégienne, comme les parents Windsor au Royaume-Uni, est essentially une entreprise familiale. Dans une situation similaire, la plupart des autres entreprises mettraient en place une équipe de crise pour un contrôle complet. Cependant, ce n'est pas la approche ici, car la décision a été prise de traiter l'affaire comme une question privée, ignorant son impact sur la monarchie.

La Monarchie : Implications et Responsabilité

En conclusion, la crise en cours pourrait avoir des implications significatives pour la monarchie norvégienne, selon la manière dont elle est gérée. C'est la responsabilité du roi de maintenir à la fois l'institution qu'il dirige et l'ordre dans sa maison, selon la constitution. S'il est incapable de le faire en raison de son âge, il est de son devoir de déléguer ce rôle à d'autres. Cependant, cela ne semble pas avoir été le cas, entraînant des critiques de la famille royale norvégienne par les médias norvégiens.

Il est incertain ce qui s'est passé dans le palais après la révélation de la mauvaise conduite. Cependant, il est indéniable que la responsabilité nominale réside chez le roi Harald, le PDG de l'entreprise. Des questions pourraient surgir concernant la stratégie de gestion d'Harald ou les actions du prince héritier Haakon pour optimiser la gestion de crise une fois qu'il a découvert que son beau-fils avait été arrêté par la police et inculpé de coups et blessures. Tout ce que nous savons, c'est qu'Haakon a poursuivi son voyage prévu à Paris pour les Jeux olympiques, tandis que son épouse est restée initialement à Oslo.

Les détails de quand et dans quelle mesure le couple royal a été informé restent flous. Peut-être ont-ils tenté de protéger le roi fragile de 87 ans pendant ses vacances. Peut-être se sentaient-ils capables de gérer cela sans son implication. Quoi qu'il en soit, Harald conserve toujours le poste de leader de la famille royale, et l'affaire Marius n'est pas le seul scandale qui agite la surface. À la fin août, sa fille Martha Louise épousera son fiancé controversé, Durek Verrett, un soi-disant chaman qui fait souvent parlare de lui en raison de ses commentaires et activités publics contestables.

L'heure d'un changement de pouvoir ?

Le roi semble également remarquablement inactif dans ce contexte. Des préoccupations quant à savoir s'il possède encore la capacité d'assumer ses responsabilités ont émergé pour la première fois dans les médias norvégiens suite à la déclaration de Harald en janvier concernant son abdication, lorsque sa presque cousine aînée, la reine Margrethe du Danemark, a remis le trône à son fils, Frederik.

Il est indéniable que l'affaire criminelle contre Marius Borg Høiby représente un événement sans précédent dans l'histoire moderne des monarchies européennes. Bien que des scandales aient toujours existé, aucun n'a jamais été rendu public concernant la violence, et encore moins contre une femme de la famille proche. Cela a jeté un mauvais éclairage sur la famille royale norvégienne, impliquant qu'une personne ayant grandi dans des circonstances supposément idéales au sein de ses rangs a développé de tels problèmes mentaux et a été apparemment laissée pour les affronter seule.

Si des incidents violents comparables ont eu lieu dans le passé et qu'il était apparent que Marius s'engageait sur une voie dangerous, le roi en tant que monarque et chef de famille aurait dû intervenir bien plus tôt, peut-être avec le couple prince héritier et le père biologique. Même si cette faille de leadership ne coûtera pas le trône à Harald, elle causera indéniablement des dommages significatifs à la réputation de la monarchie norvégienne.

Malgré la vie personnelle tumultueuse de Marius Borg Høiby, il était autrefois une figure importante dans la famille royale, apparissant aux côtés de Haakon de Norvège lors de leur mariage en août. Cependant, les récents allégations de violence physique, d'abus de substances et d'infractions légales ont jeté une ombre sur la relation de Marius avec la mère de Haakon, Mette-Marit. À la lumière de ces événements, des questions ont été soulevées quant à la capacité de la monarchie norvégienne à gérer de telles crises et à maintenir sa réputation.

Lire aussi: