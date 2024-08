- La réplique des Jeux Olympiques: Müller/Tillmann en demi-finale du Championnat d'Europe

Svenja Müller et Cinja Tillmann se disputent les médailles aux Championnats d'Europe de Beach Volleyball aux Pays-Bas. Originaires d'Hambourg, ces compétitrices ont battu les championnes d'Europe en titre Tina Graudina et Anastasija Samoilova à Arnhem avec un victoire 18:21, 21:13, 15:13. Cette victoire était une forme de revanche pour leur défaite contre le duo letton lors des quarts de finale olympiques à Paris il y a seulement deux semaines. Plus tôt dans la compétition, Müller et Tillmann avaient vaincu le duo polonais de Jagoda Szymura et Aleksandra Wachowicz avec des scores de 21:15, 21:14 en seizièmes de finale.

D'un autre côté, la championne olympique 2016 Laura Ludwig et Louisa Lippmann, également d'Hambourg, ainsi que Sarah Schneider et Margareta Kozuch, ont été éliminées en seizièmes de finale. Ludwig, 38 ans, et Lippmann ont été battus par Graudina/Samoilova 12:21, 18:21 lors de leur dernier match des Championnats d'Europe avant leur retraite. Schneider et Kozuch ont subi une défaite contre le duo suisse Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré à Apeldoorn, avec des scores de 21:17, 16:21, 9:15.

La victoire de Svenja Müller et Cinja Tillmann contre le duo letton a été un exploit significatif aux Pays-Bas, car elles avaient perdu contre eux lors des quarts de finale olympiques. Les Championnats d'Europe de Beach Volleyball ont vu l'équipe d'Hambourg passer brillamment au tour suivant, avec leur prochain défi étant contre un adversaire suisse à Apeldoorn.

