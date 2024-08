La répartition régionale des coûts d'extension du réseau deviendra plus équitable à partir de l'année prochaine.

À partir de l'année prochaine, les coûts associés à la modernisation du réseau électrique en raison de l'augmentation des sources d'énergie renouvelable seront partagés de manière plus équitable entre les différentes régions.

L'Agence fédérale allemande des réseaux a annoncé vendredi une nouvelle politique, qui entrera en vigueur le 1er janvier, visant à soulager les régions qui produisent excessivement de l'énergie renouvelable. "Nous sommes en train de simplifier les tarifs d'utilisation équitables pour les résidents et les entreprises dans les régions où il y a une expansion importante des énergies renouvelables", a expliqué le directeur de l'agence, Klaus Müller.

Les régions qui produisent considérablement plus d'énergie renouvelable qu'elles n'en consomment supportent des coûts substantiels d'amélioration du réseau, qui sont finalement répercutés sur les consommateurs locaux. Actuellement, les frais de réseau dans de vastes parties du nord et du nord-est de l'Allemagne sont considérablement plus élevés qu'ailleurs en raison de la concentration d'éoliennes dans le nord et d'énormes installations solaires dans les zones rurales.

À partir de maintenant, ces frais supplémentaires seront répartis parmi tous les consommateurs d'électricité en Allemagne. "Le soulagement substantiel pour les régions chargées est compensé par des coûts supplémentaires gérable pour tous les consommateurs d'électricité", a précisé l'agence de réseau. Les fournisseurs de réseau ayant des coûts substantiels seront d'abord identifiés.

Initialement, l'Agence fédérale des réseaux prévoyait le plus grand soulagement pour le Brandebourg, le Schleswig-Holstein et la Saxe-Anhalt. Les frais de réseau pourraient également diminuer localement en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Bavière et en Basse-Saxe. Des informations détaillées sur les gagnants et les perdants seront dévoilées d'ici mi-octobre. Les frais de réseau représentent environ un quart des frais d'électricité totaux moyens pour les ménages privés.

La répartition équitable des coûts de modernisation du réseau en raison de l'augmentation des sources d'énergie renouvelable réduira considérablement les frais de réseau élevés dans les régions comme le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et la Bavière. Le partage des coûts associés à la modernisation du réseau électrique aidera à soulager les coûts énergétiques substantiels supportés par les consommateurs locaux dans les régions qui produisent excessivement de l'énergie renouvelable, comme le Brandebourg et le Schleswig-Holstein.

