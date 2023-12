La réouverture est remise en cause par le retrait de la Chine de l'organisation de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023

Le tournoi quadriennal, qui réunit 24 équipes du continent, devait se dérouler dans 10 villes chinoises en juin et juillet de l'année prochaine.

"L'AFC reconnaît les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de Covid-19, qui ont conduit la Chine à renoncer à ses droits d'accueil", a déclaré la confédération dans un communiqué samedi, ajoutant que la décision était "difficile mais nécessaire".

L'approche adoptée par la Chine pour lutter contre la pandémie, à savoir des frontières largement fermées, des bouclages rapides, des tests de masse et des mises en quarantaine, semblait incompatible avec l'organisation d'un événement sportif de grande envergure accueillant des milliers de visiteurs étrangers.

Confirmant sa décision de se retirer samedi, le comité chinois d'organisation de la Coupe d'Asie a déclaré que les difficultés liées à l'approche Covid signifiaient qu'il "ne pouvait pas s'engager pour le moment à organiser la Coupe d'Asie de l'année prochaine dans le cadre d'un modèle totalement ouvert".

Le tournoi était censé présenter un nouveau stade de football à Shanghai, la ville à l'épicentre de l'épidémie qui sévit actuellement dans le pays et qui a été confinée pendant sept semaines. Tout au long du mois d'avril, les habitants bloqués chez eux dans la capitale financière ont signalé qu'ils n'avaient pas accès à la nourriture, aux médicaments ou à d'autres produits de première nécessité.

Ces derniers jours, des plaintes ont fait surface sur les médias sociaux concernant des agents communautaires qui entraient de force dans les maisons des habitants sans autorisation et qui endommageaient leurs effets personnels lors de la désinfection. Une vidéo virale montre des habitants se disputant avec des policiers qui tentent de les faire sortir de chez eux ; on ne sait pas exactement en vertu de quelle politique les habitants ont été expulsés de force, ni où ils ont été envoyés.

Selon les calculs de CNN, au moins 31 villes chinoises sont aujourd'hui totalement ou partiellement fermées, ce qui concerne jusqu'à 182 millions de personnes.

Le retrait de la Chine est d'autant plus douloureux que les autorités ont passé des années - et dépensé des dizaines de millions de dollars - à tenter de relancer leur programme de football. Cela est devenu une priorité nationale après l'embarras de 2002 - la seule fois où la Chine s'est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA, mais où l'équipe n'a pas réussi à marquer un seul but.

En 2016, la Chine a dévoilé un projet visant à transformer le pays en une "puissance mondiale du football", avec des objectifs ambitieux tels que la création de 20 000 écoles de football et de 70 000 terrains.

L'AFC a déclaré qu'un nouvel hôte pour le tournoi serait révélé en temps voulu.

