La rencontre de la Russie avec l'avance de l'Ukraine met en évidence la situation difficile de Poutine dans la gestion de la crise.

Suivant une demi-journée d'entrée en force de troupes ukrainiennes dans un poste-frontière russe et d'une progression quasi-imperturbée à travers les vastes paysages ruraux de la région de Kursk, Putin a finalement abordé la situation publiquement. Il a qualifié l'incursion de provocation importante, accusé l'Ukraine de tirer indistinctement sur les civils, avant de recentrer rapidement l'attention sur les affaires nationales, notamment la célébration de la "Journée du travailleur de la construction" en Russie.

Cinq jours plus tard, entraînant la perte d'environ 30 localités, Putin a promis une riposte militaire. Il n'y a eu ni visite dans la région pour rencontrer les milliers de déplacés, ni déclaration de loi martiale.

En mars, suite à l'attaque terroriste tragique au Crocus City concert hall à Moscou, l'une des plus meurtrières en décennies en Russie, Putin a attendu plus de 24 heures avant de s'adresser à la nation. Malgré la revendication de l'attaque par ISIS-K, il a continué d'impliquer l'Ukraine et l'Occident dans l'incident. Il n'a pas visité le lieu de l'attaque ni apporté de soutien aux survivants hospitalisés.

Lorsque Evgueni Prigojine, alors à la tête du groupe mercenaire Wagner, a organisé une mutinerie infructueuse l'année précédente, la réponse de Putin a été incohérente. Sa réaction initiale a été de condamner, qualifiant cela de trahison, mais deux jours plus tard, il a loué les troupes de Wagner pour avoir évité le chaos et leur a proposé des contrats militaires. Prigojine a ensuite rencontré Putin au Kremlin, avant de trouver une fin mystérieuse dans un accident d'avion en Russie deux mois plus tard.

Des parallèles se manifestent également plus loin, et Putin a choisi d'en souligner un cette semaine. Il est retourné à l'école n°1 de Beslan, une semaine avant le 20ème anniversaire de l'attaque terroriste à l'école qui a coûté la vie à plus de 300 personnes, dont de nombreux enfants. En 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que les autorités russes avaient négligé d'agir sur des informations antérieures d'une attaque imminente et que l'opération de sécurité était désorganisée et manquait de leadership.

“Putin n'est pas doué pour résoudre les crises”, a déclaré Boris Bondarev, ancien diplomate russe qui a démissionné en opposition à la guerre en Ukraine et vit depuis en exil, dans une interview avec CNN. “C'est risqué, c'est imprévisible. Putin préfère la stabilité, il aime créer des crises pour les autres, pour maintenir le contrôle de la situation.”

Attaque dévastatrice laisse le Kremlin dans la confusion

Plusieurs experts ont suggéré que la réponse militaire de la Russie dans la région de Kursk a reflété les réactions inefficaces de son président.

“La réaction initiale après le choc de la situation aurait été de considérer qui était laissé pour défendre”, a déclaré le général à la retraite australien Mick Ryan dans une interview avec CNN. “Que ce soit des conscrits, des bataillons sous-renforcés du théâtre ukrainien, ou des réserves stratégiques.”

Les témoignages du champ de bataille ont soutenu l'idée que divers soldats russes ont été déployés à la hâte alors que Moscou luttait pour protéger son propre territoire tout en continuant d'avancer sur le front est. Les officiels ukrainiens ont rapporté que certains soldats ont été déplacés de la région de Kharkiv et du front sud. Le chef tchétchène Ramzan Kadyrov a affirmé dès le début que son unité spéciale, la brigade Akhmat, avait été déployée. Des officiers de la marine de la flotte de la mer Noire en Crimée participent également.

Cette diversité de forces complique les efforts de coordination de la Russie pour résister, avec un blogueur militaire pro-russe admettant même le 14 août que l'Ukraine créait intentionnellement des distractions avant de battre en retraite, profitant de l'incompatibilité entre les différentes forces qui luttent pour communiquer.

La réponse bureaucratique de la Russie à l'incursion a été tout aussi confuse. Le ministre de la Défense Andrei Belousov a établi un conseil de coordination pour gérer la sécurité dans les régions frontalières et a annoncé cette semaine que les responsabilités seraient divisées entre pas moins de cinq officiels différents.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, “cette organisation sera probablement source de confusion supplémentaire au sein du ministère russe de la Défense et de friction entre le ministère russe de la Défense, le FSB et la Rosgvardia, tous tentant d'opérer dans l'oblast de Kursk”, ce qui pourrait potentiellement entraver la capacité de la Russie à lancer une contre-attaque efficace.

Néanmoins, plus de deux semaines après l'incident, il y a maintenant des signes d'un effort plus coordonné. Dmytro Kholod, commandant du bataillon ukrainien “Nightingale”, actuellement dans la région de Kursk, a déclaré avoir observé un changement dans le comportement des troupes russes. “Maintenant, les forces qu'ils ont réunies dans cette région tentent de nous attaquer de quelque manière que ce soit”, a-t-il déclaré à CNN. “Ils ne se rendent plus par centaines. Ils essaient de se battre, mais ils se rendent toujours lorsque nous les attaquons.”

Ryan, le général à la retraite australien, convient que la Russie est en train de passer de la phase de réponse initiale et devrait commencer à manifester plus d'organisation dans les semaines à venir. Cependant, il estime que les deux dernières semaines ont également mis en évidence les priorités de Putin, et pour l'instant, son peuple n'en fait pas partie. “La décision de Putin sera ce qui est le plus dangereux pour lui : les Ukrainiens dans la région de Kursk ou échouer dans le Donbass”, a déclaré Ryan. “Je pense qu'à l'heure actuelle, il a décidé que c'était plus risqué de ne pas réussir dans le Donbass que d'investir tout dans la région de Kursk.”

Les experts estiment que l'infiltration de Kursk n'a pas modifié de manière significative la stratégie principale de Putin consistant à user l'Ukraine et à tenir tête à ses alliés par l'épuisement. Malgré cela, la tactique inattendue de l'Ukraine a renforcé ceux qui étaient previously dubitatifs quant à la décision de l'Occident de limiter certaines aides militaires et leur application en Russie.

Cela pourrait avoir été l'intention de l'Ukraine. Le 19 août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a brièvement levé son voile d'appréciation envers ses alliés occidentaux devant une réunion de diplomates ukrainiens.

"L'idée naïve et illusoire de certaines limites 'rouges' concernant la Russie, qui a guidé l'évaluation du conflit par certains de nos partenaires, s'est effondrée quelque part près de Sudzha ces derniers temps," a-t-il rapporté, faisant référence à une ville russe que les troupes ukrainiennes avaient prise.

Son message était que l'inquiétude de l'Ouest concernant la possibilité que la Russie interprète l'utilisation de missiles longue portée américains ou britanniques sur son territoire comme une justification pour une réponse nucléaire – conformément à la doctrine nucléaire de la Russie – est désormais moins probable, compte tenu de la réaction militaire décevante de la Russie à sa première occupation étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale.

"La stratégie actuelle de l'OTAN pour aider l'Ukraine est une stratégie de défaite. C'est juste une stratégie pour prolonger la guerre et permettre à la Russie de nous épuiser tous," a déclaré Ryan. "Nous avons besoin d'une réévaluation fondamentale."

L'ancien diplomate russe Bondarev soutient que la réaction de Poutine valide davantage la nécessité pour l'Ouest de développer une contre-mesure plus ferme face à l'agressivité de Poutine.

"Quand certains Occidentaux suggèrent que nous ne devrions pas pousser Poutine dans ses derniers retranchements parce qu'il se transformera en rat pris au piège et luttera de toutes ses forces," a-t-il déclaré à CNN. "Maintenant, nous voyons qu'en présence d'une crise réelle, il n'est pas un rat pris au piège, il est simplement un imposteur."

"C'est pourquoi il ne devrait pas être craint à ce point."

La communauté internationale a exprimé son inquiétude quant à l'incapacité de la Russie à répondre efficacement à l'incursion dans la région de Kursk, la considérant comme un reflet de la présidence de Poutine.

Malgré l'importante infiltration sur le territoire russe, Poutine a choisi de se concentrer sur les affaires intérieures, reportant ainsi davantage ses visites dans les régions touchées ou en offrant un soutien aux civils.

