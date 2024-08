- La remise des diplômes de Verdi pourrait déclencher des grèves.

À la compagnie aérienne de vacances Lufthansa Discover, les signes pointent vers un conflit malgré un accord de négociation collective fraîchement signé. Les syndicats Cockpit (VC) et UFO pourraient prochainement appeler à des grèves, car les négociations ne sont pas menées par eux, mais par leur concurrent, Verdi. Dans la lutte pour le pouvoir entre les syndicats, les passagers pourraient devenir les victimes cet été.

Premiers accords de négociation collective pour la compagnie aérienne fondée il y a trois ans

La compagnie et Verdi rapportent avoir conclu des accords de négociation collective pour les environ 500 pilotes et 1 400 membres d'équipage de cabine de la compagnie aérienne fondée il y a trois ans. Des augmentations de salaire, des indemnités et des paiements spéciaux ont été convenus pour les deux groupes jusqu'à la fin de 2027, ainsi que des dispositions pour les régimes de retraite professionnelle, les plans de service et les compléments d'indemnités de maladie. "Nous n'avons pas conclu un accord de négociation collective déloyal", déclare le négociateur de Verdi, Marvin Reschinsky.

Cependant, tout ne va pas bien chez la petite compagnie aérienne de vacances qui possède 27 avions, selon les syndicats concurrents UFO et VC, qui se sentent trompés par le groupe Lufthansa après des mois de négociations propres. Ils remettent en question si Verdi a organisé un nombre significatif d'employés de Discover. Les représentants d'UFO parlent de "quelques poignées", tandis qu'ils et VC représentent ensemble "environ 1000 collègues". "Verdi est utilisé comme partenaire de négociation collective par l'employeur", déclare l'expert en négociation collective d'UFO, Harry Jaeger.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré qu'ils n'ont pas connaissance de l'affiliation syndicale respective des employés.

Verdi considère la conclusion comme un succès

Reschinsky rejette les accusations. "Nous ne révélons pas notre jeu quant au niveau d'organisation - tout comme n'importe quel autre syndicat." Pour Verdi, la conclusion est un succès car ils n'ont jusqu'à présent été représentés que parmi le personnel au sol et l'équipage de cabine d'Eurowings au sein du groupe Lufthansa. Ils n'ont conclu un accord de négociation collective pour les pilotes que chez la filiale de fret Aerologic.

Verdi pourrait tirer parti de la stratégie de Lufthansa consistant à créer de nouvelles compagnies aériennes sous la pression des coûts, où il n'y a initially pas ou plus tard des conditions salariales inférieures à celles de la société mère Lufthansa. Cette logique s'applique non seulement à Aerologic dans le secteur du fret : Discover Airlines et City Airlines sont deux jeunes compagnies aériennes prêtes à voler sur des routes long-courrier et moyen-courrier à moindre coût que la société mère Lufthansa avec ses plafonds salariaux.

Les différences sont à peine perceptibles pour les clients. Le PDG du groupe, Carsten Spohr, a commandé depuis longtemps des avions supplémentaires pour les jeunes filiales.

"VC et UFO peuvent, bien sûr, lutter pour de meilleures conditions à Discover", se moque Reschinsky. En fin de compte, tout le monde sait que cela ne peut être réalisé qu'à travers des actions industrielles. Seuls des accords de négociation collective concurrents feraient en sorte que la loi sur l'unité de négociation collective (Tarifeinheitsgesetz) doive déterminer quel syndicat est le plus fort dans l'entreprise et est autorisé à conclure des accords de négociation collective.

Le VC a déjà annoncé un nouveau vote parmi ses membres à Discover. L'hiver dernier, les pilotes ont fait trois vagues de grève et l'équipage de cabine une fois, entraînant l'annulation de certains vols. En février, même les pilotes de la flotte Boeing de Lufthansa ont fait une grève de solidarité. Au sein du groupe Lufthansa, le VC a établi une commission salariale conjointe pour les entreprises allemandes.

Le nouveau président du VC, Andreas Pinheiro, est prêt pour un combat et déclare : "Si Discover continue à exclure categorical

