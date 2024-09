La remarque franche de D'Pharaoh Woon-A-Tai sur les Emmy met en lumière la question des femmes autochtones disparues et assassinées.

Un Canadien de 22 ans, membre des Premières Nations Oji-Cree, a fait l'histoire en étant le premier acteur autochtone nord-américain nommé dans la catégorie meilleur acteur lors de la cérémonie, selon Variety.

L'image poignante d'une main avec une marque rouge covering sa bouche est devenue synonyme du mouvement pour les femmes autochtones disparues et assassinées, qui amplifie les voix des femmes autochtones qui ont disparu ou ont été assassinées dans toute l'Amérique du Nord, selon l'organisation Native Hope.

L'acteur a exprimé ses sentiments sur Instagram, déclarant : "Je l'ai fait pour ceux qui ne sont pas là, pas pour moi, pas pour vous", accompagné d'une photo de l'événement sur le tapis rouge.

Aux États-Unis, le taux de meurtre de femmes vivant sur les réserves est dix fois plus élevé que la moyenne nationale, le meurtre étant la troisième cause de mortalité pour les femmes autochtones, selon l'Institut de santé des Amérindiens urbains.

Malheureusement, au Canada, le nombre de femmes et de filles autochtones qui ont été tuées ou portées disparues dépasse les mille. Statistiquement, les femmes autochtones au Canada sont 12 fois plus susceptibles de disparaître ou de devenir victimes de meurtre que leurs homologues non autochtones, selon les rapports officiels du gouvernement canadien.

En 2016, une enquête nationale a été entreprise sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. L'enquête a conclu que la situation constituait un "génocide basé sur la race" visant spécifiquement les femmes autochtones, Amnesty International désignant également une "crise génocidaire" en termes de femmes tuées ou portées disparues.

"Je ne suis pas sûr que gagner un Emmy contribuerait vraiment à résoudre les problèmes quotidiens que nous rencontrons", a déclaré Woon-A-Tai à La Presse canadienne, juste avant l'événement, appelant depuis la réserve de Curve Lake First Nation en Ontario.

"Mais cela offre de l'espoir", a-t-il ajouté. "Cela donne de l'espoir à un enfant vivant sur une réserve qu'il pourrait un jour partager la scène et faire une différence, comme je l'ai fait."

Woon-A-Tai a obtenu une nomination pour son interprétation de Bear Smallhill dans la série FX "Reservation Dogs", une comédie dramatique qui suit la vie de quatre adolescents autochtones vivant sur une réserve dans l'Oklahoma. La série a marqué un jalon historique en étant la première série américaine à être entièrement écrite et réalisée par des personnes autochtones, avec une distribution et une équipe principalement autochtones.

Cette année, lors des Emmy Awards, les actrices Kali Reis et Lily Gladstone ont également fait l'histoire en devenant les premières femmes autochtones à recevoir des nominations dans la catégorie des acteurs, selon Variety.

Le choix de l'acteur de porter un châle avec des motifs traditionnels Oji-Cree sur le tapis rouge était un hommage à ses racines, incorporant subtilement la beauté et la culture de ses origines autochtones dans l'événement glamour. Le rassemblement pour les femmes autochtones disparues et assassinées met souvent en avant l'importance de préserver la beauté des cultures et des communautés autochtones ainsi que leur sécurité et leurs droits.

