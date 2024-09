La réinvention moderne de la garde-robe de Beetlejuice

Les tenues présentées dans le film de 1988 ont eu un impact si important qu'elles ont inspiré de nombreuses imitations des créations d'Aggie Guerard Rodgers dans l'industrie des costumes d'Halloween. La robe de mariée en tulle rouge iconique de Lydia Deetz, portée par une Winona Ryder de 16 ans dans le film, est devenue le choix préféré des filles branchées lors des célébrations d'Halloween. Cette tendance a été popularisée en 2018 lorsque le mannequin Bella Hadid a porté une réplique précise de la robe écarlate aux côtés du chanteur The Weeknd, qui s'est déguisé en Michael Keaton dans son célèbre smoking bordeaux.

La version revisitée de 2024 du film, "Beetlejuice Beetlejuice", a dû répondre aux attentes des fans, avec Colleen Attwood, la costumière, qui a veillé à rendre hommage aux looks iconiques du film original. Malgré l'histoire riche de la mode du film, Attwood a trouvé de la place pour l'amélioration, l'affinement et même l'expérimentation. Lors d'une interview en visioconférence, Attwood a discuté de ses sources d'inspiration pour les costumes, s'étendant sur ses choix pour la salle d'attente bureaucratique de l'au-delà, le processus de vieillissement pour la tenue de Beetlejuice et la création de la robe de mariée de Lydia.

CNN : Qu'est-ce qui vous a inspiré lors de la conception des costumes pour "Beetlejuice Beetlejuice" ?

Attwood : Pour l'au-delà (une salle d'attente bureaucratique pour les fantômes comme Beetlejuice), je me suis inspirée des années 1970. Nous avions des personnages avec différentes couleurs, alors j'ai choisi des tons qui complétaient les visages bleus sans être trop vifs ou écrasants. Cela a conduit à une palette de couleurs inspirée des années 1970.

Pour ceux qui étaient dans l'au-delà depuis longtemps, j'ai incorporé des styles de différentes décennies, comme les années 1920, 1930, 1940, 1970, 1980 et 1990. Bien que plusieurs périodes soient présentes, la palette globale est restée minimaliste dans une limite définie.

L'inspiration pour les "Bob's", les rétrécisseurs (ou zombies) de l'au-delà, est venue des anciens agents immobiliers de Century 21 qui portaient des blazers dorés assortis, des cravates brunes et des chemises blanches. J'avais des idées spécifiques pour cette partie du monde.

CNN : Comment avez-vous abordé la conception de costumes pour un film avec de nombreux moments historiques de la mode ?

Lorsque l'on travaille avec des personnages iconiques, il est important de reconnaître leurs apparitions originales. Le costume rayé signature de Beetlejuice est resté, mais Attwood lui a donné un aspect plus frais et usé tout en reconnaissant son histoire. En utilisant des matériaux plus organiques et un processus de vieillissement qui impliquait de teindre et d'effilocher, elle a pu montrer le processus de vieillissement de Beetlejuice tout en rendant hommage à la conception originale du costume.

La même approche a été adoptée pour le smoking de mariage de Beetlejuice, qui avait l'apparence d'un smoking bon marché loué, mais avec des ajustements améliorés. Attwood a prescrit un défi à la fois agréable et stimulant, leur permettant de rendre hommage au travail du designer original tout en s'adaptant aux tendances de la mode en 2024.

CNN : Quelles techniques avez-vous utilisées pour le processus de vieillissement des costumes ?

Le processus de vieillissement a commencé en trempant le tissu dans une couleur pour créer un effet sale. Après la fabrication du vêtement, des peintures à base de teinture liquide ont été utilisées pour ajouter des bords verts de moisissure aux tissus noir et blanc, leur donnant un aspect plus doux et vieilli. Les bords des manches, des pantalons et la zone autour du cou ont été décolorés pour donner au vêtement un aspect sale et usé. Le processus de vieillissement pouvait prendre 2 à 3 jours pour être terminé, car chaque couche nécessitait du temps pour sécher.

CNN : Warner Bros. vous a fourni le smoking de mariage d'origine des archives pour Michael Keaton. Quelle a été cette expérience et avez-vous eu l'occasion de voir d'autres costumes des archives de Rodgers ?

Le smoking d'origine était un simple smoking acheté en magasin. Bien qu'il ne soit pas particulièrement impressionnant, Attwood n'était pas particulièrement enthousiaste à son sujet, car elle était concentrée sur la création de sa propre version du costume. Malheureusement, Attwood n'a pas eu l'occasion de voir la robe de mariée originale en personne.

CNN : Quel était votre processus pour recréer la robe de mariée iconique de Lydia ?

Le point de départ d'Attwood pour la robe de mariée de Lydia était sa silhouette victorienne. En utilisant du tulle de France et en combinant divers types de dentelle, elle a pu créer une version plus légère et plus respirable de l'originale tout en conservant l'essence victorienne de la robe.

CNN : Préférez-vous créer des costumes à partir de rien ou travailler avec des vêtements vintage ?

Attwood aime à la fois créer des costumes à partir de rien et réutiliser des vêtements vintage, car elle aime explorer et jouer avec différentes périodes et les combiner pour créer des mondes uniques. Cette approche diverse de la conception de costumes a rendu le projet spécial et agréable pour Attwood.

