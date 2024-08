Elle est devenue nonagénaire. - La reine du cinéma indépendant américain, Gena Rowlands, est morte.

Cheveux blonds, yeux bleu glacier et sourire ensorceleur : Gena Rowlands a été couronnée reine du cinéma indépendant américain. « Gena est subtile, délicate, c'est un prodige. Elle est directe. Et inébranlable. Elle peut tout faire », s'enthousiasmait le réalisateur John Cassavetes, décédé depuis, qui fut son mari pendant plus de trois décennies et son plus grand admirateur. Avec des films à succès comme « Une femme sous influence » (1974) ou « Gloria » (1980), il en a fait une star acclamée par la critique et nommée aux Oscars. Gena Rowlands est décédée à l'âge de 94 ans.

Gena Rowlands luttait contre la maladie d'Alzheimer

L'agence de talents WME, qui représente le fils de Rowlands, Nick Cassavetes, a confirmé le décès de l'actrice à l'agence de presse DPA. Elle est décédée à Indian Wells, en Californie, selon les médias américains.

Le réalisateur Nick Cassavetes a annoncé en juin que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Il a donné à Rowlands le rôle d'une femme âgée atteinte de la maladie dans le drame romantique « The Notebook » (2004), dans lequel elle incarnait Allie, une femme âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer dans une maison de retraite. Le film raconte l'histoire de la jeune Allie (Rachel McAdams) et de son grand amour Noah (Ryan Gosling).

L'actrice, qui a épousé l'homme d'affaires Robert Forrest en 2012, a continué à travailler jusqu'à un âge avancé. « Je suis très heureuse d'être arrivée si loin », a-t-elle déclaré au « Huffington Post » à l'âge de 84 ans. « Quand vous le dites à haute voix, ça semble très vieux. Et c'est le cas. Mais on peut encore s'amuser beaucoup. »

La famille de Rowlands est deeply rooted in the film industry. Her mother, Lady Rowlands, was also an actress, and both parents supported her career plans. All three of Rowlands and Cassavetes' children - Nick, Alexandra, and Zoe - followed their parents into the film business.

Les 100 vies de Gena Rowlands

« J'aime jouer la comédie parce que tu as la chance de vivre 100 vies », a déclaré Rowlands au « Los Angeles Times » en 2014. « Tu n'as pas à passer toute ta vie avec toi-même. » Ses personnages étaient toujours très complexes - que ce soit la prostituée dans « Faces » (1968), l'employée de musée solitaire Minerva dans « Minnie and Moskowitz » (1971), la professeur de philosophie pour Woody Allen dans « Another Woman » (1988), ou l'agent hollywoodien pour Jim Jarmusch dans « Night on Earth » (1991).

Elle n'avait jamais vraiment pensé aux films, seulement au théâtre, a déclaré Rowlands. « Mais puis John s'est intéressé aux films indépendants, et tout a changé. » Ils se sont rencontrés à l'école d'acteur à New York, et ce fut le coup de foudre pour Rowlands et Cassavetes. Ils se sont mariés en 1954. Aussi radicalement indépendants de l'argent - et de ses contraintes - à Hollywood, le couple a eu du mal à financer ses films. Souvent, ils devaient parcourir les États-Unis d'est en ouest avec quelques amis pour intéresser les propriétaires de cinémas et le public à leurs projets.

« Le cinéma, c'était notre vie. C'était des années folles, intenses. Les meilleures de ma vie. » Le choc de la mort de Cassavetes en 1989 à l'âge de 59 ans après une longue maladie a été très dur pour elle. Elle s'est sentie comme un zombie, a-t-elle déclaré plus tard. Il lui a fallu presque deux ans pour revenir devant la caméra. En regardant en arrière, elle ne regrette rien, a-t-elle déclaré un jour. « J'ai eu une chance incroyable. Vraiment. »

