La règle des heures supplémentaires de la NFL expliquée et les raisons pour lesquelles les fans veulent qu'elle soit modifiée

Que ce soit pour les joueurs de renom, pour le jeu remarquable du quarterback ou pour le caractère dramatique des allers-retours, leur rencontre en playoffs restera longtemps dans les mémoires.

Cependant, pour certains, la fin du match a laissé un goût amer dans la bouche.

Après avoir remporté le tirage au sort au début de la prolongation, le quarterback des Chiefs Patrick Mahomes a connecté avec Travis Kelce pour un touchdown sur la première possession de la prolongation.

En raison des règles de la prolongation en NFL, Josh Allen et son attaque n'ont jamais eu l'occasion de répliquer, ce qui a agacé de nombreux spectateurs neutres.

Certains ont parlé de la "pire règle du sport", tandis que d'autres ont demandé en plaisantant que le président américain Joe Biden intervienne et corrige la règle.

Alors qu'Allen, peu après avoir subi une défaite cuisante, s'est montré magnanime à l'égard des règles actuelles de la prolongation, une question se pose : devrait-on les modifier pour donner aux deux équipes la possibilité de marquer ?

Ajouter du temps

Selon les règles de la NFL, pendant les 10 minutes de la prolongation : "Chaque équipe doit posséder ou avoir l'opportunité de posséder le ballon. L'exception : si l'équipe qui reçoit le ballon en premier marque un touchdown lors de la première possession".

En substance, si l'équipe qui reçoit le ballon ne marque pas de touchdown sur sa première possession (ou si l'équipe qui botte le ballon ne marque pas de touchdown sur un turnover), le match continue.

Le système actuel est en place depuis la post-saison 2010.

Selon la base de données Stathead, il y a eu un peu plus de 160 matchs en prolongation selon les règles actuelles de victoire en prolongation (post-saison comprise). L'équipe qui a reçu le ballon en premier a gagné dans 52 % des cas. L'équipe qui a donné le coup d'envoi a gagné dans 42 % des cas. Le reste a été marqué par des égalités, ce qui arrive dans les matchs de la saison régulière lorsque personne ne marque pendant la période de prolongation, qui dure désormais 10 minutes.

Ces règles diffèrent de celles du football universitaire, qui sont sans doute plus équitables que celles de la NFL.

Dans le football universitaire, chaque équipe - quel que soit le vainqueur du tirage au sort de la prolongation - a la possibilité d'attaquer à partir de la ligne des 25 yards de l'autre équipe lors de la première prolongation.

Alors qu'en NFL, les équipes espèrent gagner le tirage au sort et remporter le match dès la première tentative, dans le football universitaire, l'équipe qui gagne le tirage au sort décide généralement de se mettre en défense en premier car elle sait si l'autre équipe a marqué un touchdown, un field goal ou n'a pas réussi à marquer. Sur cette base, l'équipe qui passe en second peut choisir d'être plus ou moins agressive lorsqu'elle passe à l'attaque.

Selon les données de Rick Wilson, professeur à la Spears School of Business de l'État d'Oklahoma, et grâce à des recherches sur les scores de Sports Reference, il y a eu près de 300 matchs en prolongation impliquant des équipes de la Division I Football Bowl Subdivision entre 2013 et 2021.

L'équipe qui a reçu le ballon en second a gagné dans 49,7 % des cas depuis 2013, soit environ 50 % du temps.

Bien qu'il soit peu probable que la NFL procède à des changements sur la base d'un seul match, il se peut que la roue ait été mise en marche.

Appel au changement

Si Allen n'a pas immédiatement exprimé sa déception à l'égard des règles de prolongation, les joueurs, anciens et actuels, n'ont pas manqué de réagir en son absence.

"Les deux équipes ont fait un grand match, mais les règles de la prolongation doivent être modifiées ! Aucun tirage au sort ne devrait avoir autant de pouvoir", a déclaré le receveur des Detroit Lions, Amon-Ra St.

L'ancien tight end des Carolina Panthers, Greg Olsen, a également exprimé sa frustration à l'égard de cette règle.

"Si vous êtes encore en train de dire que, dans un match comme celui-là, il n'est pas dans l'intérêt de TOUT le monde que Mahomes et Allen aient le ballon en prolongation, je ne sais pas quoi vous dire", a-t-il déclaré sur Twitter.

"Dans un match où aucune équipe ne pouvait arrêter l'autre à la fin, c'est littéralement un jeu de pile ou face qui a déterminé la fin".

En fait, en 2019, après que les Chiefs ont perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en prolongation sans même toucher le ballon, Kelce a pesé dans la balance : "Je suis tout à fait favorable à ce que [les deux équipes reçoivent le ballon en prolongation]", a-t-il déclaré.

“Being in that situation, really having no control, no rebuttal or no retaliation on playing against an amazing offense like that – it kind of sucked.”

Dans les mois qui ont suivi, le NFL Insider Ian Rapoport a rapporté que les Chiefs avaient présenté une proposition qui aurait obligé les deux équipes à posséder le ballon.

La proposition n'aurait pas obtenu suffisamment de soutien et a donc été rejetée, mais l'avenir aurait pu être très différent si elle l'avait été...

Correction : Cette histoire a été mise à jour avec l'année exacte où la règle a été modifiée.

Harry Enten de CNN a contribué à ce rapport.

