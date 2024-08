- La région méditerranéenne connaît une augmentation des problèmes liés au changement climatique.

Température de la mer Méditerranée bat le précédent record : Jeudi dernier, les scientifiques de l'Institut des sciences marines (ICM) de Barcelone ont rapporté une température de surface médiane de 28,9°C. Cela dépasse le précédent record de 28,71°C, établi en juillet 2023, ce qui en fait la deuxième année consécutive avec la température la plus élevée enregistrée dans la mer Méditerranée.

Le précédent record, établi en août 2003, a vu une température médiane quotidienne de 28,25°C, indiquant que la température de l'eau a dépassé ce seuil pendant plus de la moitié des jours du mois.

Les lectures actuelles proviennent de données satellitegathered par le programme de surveillance de la Terre de l'Union européenne, Copernicus. Notamment, des températures supérieures à 30°C ont été enregistrées localement depuis début août dans des régions comme l'Égypte, Monaco, la Corse et Valence, en Espagne. Le chercheur de l'ICM, Justino Martínez, a déclaré que ces périodes de chaleur duraient maintenant plus longtemps.

Le changement climatique menace les espèces méditerranéennes

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la mer Méditerranée est considérée comme une "zone chaude" pour le changement climatique. Depuis les années 1980, les écosystèmes marins de la Méditerranée ont subi des modifications importantes, entraînant une diminution de la biodiversité et l'introduction d'espèces invasives. Les prévisions du GIEC suggèrent que jusqu'à 20 % des espèces de poissons et d'invertébrés utilisés dans les pêches méditerranéennes pourraient disparaître d'ici 2060 si le réchauffement global dépasse 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Une étude du réseau de recherche World Weather Attribution (WWA) révèle que la canicule actuelle en Méditerranée serait "presque impossible" sans le réchauffement climatique d'origine humaine. De plus, le changement climatique est lié à des canicules plus chaudes, plus longues et plus fréquentes.

La Commission a reconnu le rôle du réchauffement climatique d'origine humaine dans la cause de la canicule actuelle en Méditerranée. La Commission a également mis en évidence la nécessité d'agir rapidement pour atténuer le réchauffement global et protéger les espèces méditerranéennes, telles que les poissons et les invertébrés, qui sont menacées d'extinction en raison du changement climatique.

