- La région du sud préconise des expulsions accélérées

Procédures d'Élimination pour les Demandeurs d'Asile Rejetés, Dit le Chef de la Bavière

Markus Söder, le Ministre-Président de Bavière (CSU), a plaidé en faveur de mesures d'expulsion renforcées suite à un récent incident à Solingen. "Un demandeur d'asile sans droit légitime à l'asile doit quitter le pays", a déclaré Söder lors de son apparition sur "Posez vos questions", une plateforme en ligne d'ARD où les citoyens peuvent poser des questions aux politiques. La discussion a été diffusée via les réseaux sociaux d'ARD. Plus tard dans la journée, une interview d'ARD en soirée avec Söder sera diffusée dans le cadre du programme " Rapport de Berlin ".

Amélioration de la Sécurité par des Surveillance Renforcées

Söder a souligné la nécessité de détenir et d'expulser rapidement les criminels, en particulier vers la Syrie et l'Afghanistan. "La réalité est simple : nous devons être plus fermes", a déclaré Söder. "Nous devons donner aux policiers plus de moyens pour effectuer des recherches", a déclaré le chef de la CSU. Il a également soutenu l'idée de contrôles aléatoires. "Cela conduirait à une meilleure sécurité."

Söder a estimé que la politique migratoire de l'Union en 2015 était la plus grande erreur du mandat de la chancelière Angela Merkel (CDU). Depuis, des progrès et des ajustements significatifs ont été réalisés. Cependant, la coalition gouvernementale, en particulier les Verts, a maintenant ouvert de nouvelles possibilités. "Nous sommes une nation qui veut aider, mais l'immigration qui nous bénéficie est cruciale", a déclaré Söder.

Scholz : Un 'Chancelier Triste'

Söder doute que le gouvernement fédéral apportera des changements dans la politique migratoire. Olaf Scholz, le chancelier allemand (SPD), ne parvient pas à obtenir une majorité au sein de son cabinet. "En somme, Olaf Scholz - si vous me permettez l'expression - est déjà un chancelier décourageant", a déclaré Söder. Il a suggéré : "Le meilleur serait que Olaf Scholz nous délègue la responsabilité ; alors la solution viendrait plus vite."

Application Strict des Politiques d'Élimination

Compte tenu de la position de Söder sur les procédures d'élimination renforcées, il est clair qu'il plaide pour une application stricte des politiques d'expulsion pour les demandeurs d'asile sans droit légitime.

Application Strict des Mesures d'Expulsion

Söder souligne l'importance de détenir et d'expulser rapidement les criminels, en particulier vers la Syrie et l'Afghanistan, suggérant une position ferme sur l'expulsion.

Lire aussi: