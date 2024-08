- La région du Sud-Ouest et la France visent à améliorer leurs services ferroviaires.

Les services de train régionaux transfrontaliers sont sur le point de s'améliorer, conformément aux souhaits de Bade-Wurtemberg et de sa région française voisine, Grand Est. Le mardi (10h30), le ministre des Transports de Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann (Les Verts), et le président de Grand Est, Franck Leroy, présenteront un train Regiolis modifié à Strasbourg, ville d'Alsace, qui peut fonctionner dans les deux pays.

Le train Regiolis devrait desservir des gares en Rhénanie-Palatinat et en Sarre également. Le train a été présenté pour la première fois il y a presque un an à Trèves. Il est conçu pour fonctionner sur les réseaux de puissance ferroviaire variables des deux pays et dispose également d'un moteur diesel.

Le lancement était initialement prévu pour la fin de l'année en Rhénanie-Palatinat. Hermann et Leroy doivent discuter si ce calendrier peut être maintenu.

Entre Müllheim et Mulhouse, seuls les bus seront en service

Les liaisons transfrontalières entre la France et Bade-Wurtemberg peuvent parfois être frustrantes. Selon la SNCF, la compagnie nationale de chemins de fer française, les bus seront le seul moyen de transport sur la ligne entre Müllheim, en Bade du Sud, et Mulhouse, en Alsace (Mulhouse), jusqu'à la fin de l'année en raison d'une pénurie de personnel qualifié pour faire fonctionner les trains. Les conducteurs de train doivent suivre une formation spécialisée pour faire fonctionner les trains régionaux, a déclaré la SNCF.

La relance de la ligne de chemin de fer de Fribourg à Colmar, en Alsace, est un sujet de débat des deux côtés du Rhin depuis des années. Le début exact de ce projet important reste indéterminé.

