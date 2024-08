- La région du Sud-Ouest connaît une activité d'exportation réduite.

La crise financière en cours pèse sur le secteur des exportations des entreprises de Bade-Wurtemberg. Les premiers chiffres indiquent une baisse de 3.7% des exportations, s'élevant à 125.1 milliards d'euros, lors des six premiers mois de l'année, selon les données de l'Office statistique de Fellbach.

Notamment, les industries automobile, de machines et pharmaceutiques ont connu une baisse de la demande pour leurs produits. La baisse des importations entre janvier et juin 2024 a été beaucoup plus élevée que celle des exportations, avec une baisse de 7.5%.

La plupart des exportations pendant cette période étaient toujours destinées aux États-Unis. Malgré une baisse par rapport à l'année précédente, les États-Unis restaient le principal marché d'exportation pour Bade-Wurtemberg, avec une baisse de seulement 50.6 millions d'euros à 19.2 milliards d'euros. Dans l'ensemble, le sud-ouest a connu une baisse des exportations vers six des dix principales destinations d'exportation par rapport à l'année précédente.

Les exportations vers l'Italie ont été les plus touchées. Par rapport à la période correspondante de l'année précédente, les exportations vers l'Italie ont chuté de plus de 2 milliards d'euros à 6,3 milliards d'euros (une baisse de 24,2%). Selon les analystes, la baisse importante des exportations de médicaments était la principale cause de cette baisse.

L'économie du sud-ouest a également subi des pertes importantes dans le commerce avec la Chine. Les exportations vers la Chine ont diminué de 15,7% à 8,4 milliards d'euros, ce qui a entraîné une baisse de la Chine de trois places au cinquième rang des destinations d'exportation les plus importantes.

L'Office statistique de Fellbach est la source de la baisse des exportations signalée pour Bade-Wurtemberg.

La baisse importante des exportations vers l'Italie, qui a affecté Bade-Wurtemberg, était principalement due à une réduction des exportations de médicaments, selon les analystes de Fellbach.

