La région du sud connaît-elle une décomposition de la vigne?

Vignobles, un mélange de loisirs et de labeur, perdant leur charme.

Des rangées vertes luxuriantes, ponctuées de murs en pierre sèche, composent le paysage. Un lézard court le long du chemin. Bietigheim-Bissingen, niché dans la région métropolitaine de Stuttgart, est le berceau de Porsche et de Wendelin Wiedeking. La ville se targue de ses vignobles pittoresques, un lieu prisé de nombreux promeneurs, offrant une vue paisible sur la rivière sinueuse.

Les vignobles incarnent l'essence des « zones de loisirs », un titre qui ne leur rend pas justice : des lieux qui offrent une sérénité éphémère souvent perdue une fois rentré chez soi. Pour certains, ce n'est pas seulement un lieu de loisirs, mais un lieu de travail. Ces individus sont essentiels à la survie des vignobles, car sans eux, le vignoble se dessèche brique par brique.

L'une de ces personnes est Sophie Roth. Un mercredi matin, à 7 heures, le soleil n'a pas encore levé sur le Bietigheimer Brachberg, mais Roth pédale sur un chemin de gravier jusqu'à ses vignes, accompagnée de son ami, de l'eau, de collations et d'un coupe-branches.

Une Sixième des Vignobles en Moins d'ici 2030 ?

Roth, 24 ans, étudiante en agronomie devenue cheffe cuisinière, gère un vignoble tout en jonglant avec les horaires tardifs d'un restaurant renommé de Stuttgart. Aujourd'hui, elle « défeuille » les vignes : les raisins ont besoin de soleil pour mûrir, alors la végétation environnante doit être taillée - mais pas trop, prévient Roth, sinon les raisins risquent de brûler.

Roth, une jeune femme passionnée par la viticulture sur les pentes, est une anomalie dans l'industrie. Heinrich Morast, de l'Association des Vignerons de Wurtemberg, déclare lors d'un entretien avec ntv.de : « En raison de la restructuration, de nombreux vignerons prennent leur retraite, mais peu prennent leur place. » On prévoit qu'environ un sixième (environ 20 kilomètres carrés) des vignobles de Wurtemberg pourraient être perdus d'ici 2030.

En Allemagne, les surfaces viticoles ont connu une légère augmentation selon les données de l'Office fédéral de la statistique. Cependant, dans le Wurtemberg, les chiffres diminuent, comme le montrent les données de l'Institut d'État pour la viticulture et la fruiticulture (LVWO). Surtout sur les pentes escarpées, de plus en plus de zones sont abandonnées, souligne Morast.

La topographie, ce qui rend le vignoble unique, est également son talon d'Achille, amplifiant les défis auxquels est confrontée l'industrie viticole : le changement démographique et la pression économique. Pour de nombreux vignerons plus âgés, le travail physique sur les pentes escarpées devient trop difficile. De plus, ces zones nécessitent plus de soins et sont difficiles d'accès pour les machines, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour le même rendement.

"Juste eu envie d'essayer"

C'est intéressant de constater que les vignobles escarpés étaient autrefois un triomphe économique de l'homme sur la nature : les pentes accidentées, bordées de vallées fluviales, offraient beaucoup de soleil mais peu d'espace utilisable. Les hommes ont domestiqué la montagne en construisant des murs en pierre, créant des espaces utilisables. Comme les rivières que les hommes redressent avec des barrages pour les rendre navigables, mais à une fréquence plus élevée : certains vignobles de Bietigheim-Bissingen ont jusqu'à 20 murs. Chaque mur représente un nouvel espace utilisable, généralement d'une à trois mètres de long, avant que le prochain mur ne suive.

Les escaliers qui serpentent à travers le vignoble, reliant différents niveaux, sont souvent de simples séries de pierres lâches. C'est pourquoi Sophie Roth, une fois arrivée à ses vignes, échange ses chaussures Nike usées contre des bottes de travail. Elle sera sur un terrain inégal pendant des heures, ses pieds lui feront mal. Le soir, elle aura des courbatures à force de monter et descendre.

Elle a décidé de « donner sa chance » au vignoble, déclare Roth lors d'un entretien avec ntv.de. Pour mettre ses études en pratique. « Et avoir son propre vin, c'est quand même sympa », ajoute-t-elle. Elle a trouvé le vignoble en location grâce à ses contacts. Elle se voit gérer plus de terres après sa formation, déclare Roth, en tant que travail secondaire.

Cependant, Philipp Ritz de l LVWO estime que la viticulture sur les pentes escarpées est souvent un hobby, une tradition familiale ou un idéalisme. Morast est d'accord : les coûts de production du vin sont trop élevés, la pression sur les prix est trop forte. Peu de gens sont prêts à payer plus cher pour le vin des pentes escarpées. C'est pourquoi de plus en plus de vignobles sont en train de redevenir sauvages.

Les subventions aident les murs dans le vignoble

Si un vignoble s'effondre et devient envahi par les broussailles, si personne ne s'occupe des vignes, ne les taille ni ne répare les murs, cela affecte les autres vignobles. Les maladies et les parasites peuvent se propager plus facilement, affectant les zones voisines. L'habitat pour les animaux comme les lézards rétrécit, posant un sérieux problème pour le vignoble.

C'est pourquoi le land de Bade-Wurtemberg, où se trouve Bietigheim-Bissingen, fournit des subventions pour le travail manuel dans les vignobles - 3 000 euros par hectare et par an. Bietigheim-Bissingen offre une aide financière aux personnes qui réparent les murs des vignobles ou débarrassent les zones envahi

Qu'est-ce qui nous attend dans le vignoble ? Il pourrait se transformer en verger dans certaines zones, offrir un refuge plus sûr aux animaux et aux plantes. Si les étés deviennent plus rudes et les hivers plus doux, il pourrait même se transformer en oliveraie. En Bade-Wurtemberg, il y a des discussions pour couvrir les pentes inactives de panneaux solaires. Cependant, cela est complexe, car les vignobles sont souvent désignés comme paysages protégés.

Il est 13 heures sur le Bietigheimer Brachberg, où le soleil torture sans pitié le vignoble de Sophie Roth, les vignes nues et les grappes exposées. La pente raide a été tondue, avec des carottes sauvages, de la camomille et de l'ail des ours à présent couchés entre les vignes. Tandis que les buissons de lavande sur les côtés sont épargnés, de petits burrs noirs collent aux chaussettes vert mousse de Roth, lui arrachant un sourire satisfait sur son visage en sueur.

Sur le chemin du retour, Roth et son compagnon s'arrêtent suddenly. Près de la route, une pancarte laminée indique "Vignoble à vendre". Prix : Négociable. Ils échangent un regard, et continuent pour l'instant, mais si Roth décide un jour de produire plus de vin à l'avenir, le manque d'espace ne sera plus un problème.

