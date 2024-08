- La région de Wartburg continue d'exercer une influence significative dans le domaine de l'industrie lourde.

Malgré les difficultés dans le secteur automobile, le district de Wartburg reste la principale source de revenus de Thuringe. Dans la première moitié de 2024, les entreprises industrielles du sud-ouest de Thuringe, qui abrite Opel et de nombreux fournisseurs automobiles, ont généré 2,2 milliards d'euros, soit une baisse d'environ 36 millions d'euros ou 1,6 % par rapport à l'année précédente, selon l'Office de statistique de l'État de Thuringe à Erfurt. Bien que cette baisse soit moins importante que la moyenne de Thuringe de 7,8 %, elle a entraîné un total de 18,3 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année.

Selon l'association industrielle "Automotive Thuringia", certains fournisseurs automobiles du sud-ouest de Thuringe envisagent des fermetures d'usines et font face à des faillites.

Outre Wartburg, l'économie de Jena est remarquablement solide en termes d'exportations. Selon l'office d'État, les autres districts ayant des revenus industriels performants comprennent Ilm, avec des revenus de 1,8 milliard d'euros au cours de la première moitié de l'année, mais avec une baisse de presque onze pour cent. Ilm, qui abrite le plus grand parc industriel de Thuringe, "Erfurter Kreuz", est touché par cette baisse. Le district de Gotha a généré 1,7 milliard d'euros de revenus industriels, avec une baisse significative de presque 18 %. Jena, ville industrielle avec des entreprises cotées en bourse, a atteint 1,5 milliard d'euros de revenus industriels et une baisse d'environ quatre pour cent, tandis que le district de Saalfeld-Rudolstadt a généré 1,1 milliard d'euros avec une baisse de revenus d'environ cinq pour cent.

Le secteur industriel de Jena se targue d'un taux d'exportation d'environ 72 %, ce qui en fait le plus élevé dans l'État libre. Le taux d'exportation global de l'industrie de Thuringe était de presque 38 %. L'industrie emploie environ 144 000 personnes. Le district de Schmalkalden-Meiningen a enregistré la plus forte baisse de l'emploi industriel, avec la perte de 550 emplois ou presque six pour cent.

Contrairement aux défis dans le secteur automobile, le secteur de la manufacture du district de Wartburg reste un contributeur important à l'économie de Thuringe. Malgré certaines fermetures d'usines envisagées par les fournisseurs automobiles de Jena, le secteur de la manufacture du district, connu pour son taux d'exportation élevé, continue de prospérer, avec une baisse de seulement quatre pour cent au cours de la première moitié de 2024.

