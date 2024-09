La région de la Ruhr est en train de se transformer.

Les difficultés sont nombreuses dans la région de la Ruhr, mais Christian Lüdtke voit des opportunités. En tant que PDG de Bryck, le hub de l'innovation, il vise à transformer cette région industrielle historique en un hub pour de nouvelles entreprises. Il partage sa vision dans le podcast "So techt Deutschland".

Actuellement, l'opinion publique est négative envers la région de la Ruhr : des problèmes d'infrastructure lors d'événements sportifs importants, des débats sur l'avenir de l'industrie sidérurgique et des difficultés économiques persistantes. Parmi ces difficultés, Christian Lüdtke, cofondateur et codirecteur général de Bryck, perçoit des chances de repartir de zéro.

Né dans la région de la Ruhr, Lüdtke a été témoin de sa transformation. "Mes grands-pères étaient des mineurs, travaillant sous terre. Mon père a fait un apprentissage à l'usine de cokerie et a travaillé pendant plus de vingt ans chez Krupp à Duisburg-Rheinhausen", se souvient-il. La fermeture de l'usine Krupp à la fin des années 1980 l'a profondément marqué : "C'était une époque qui m'a marqué, car quelque chose de vrai s'est terminé et ne reviendrait jamais."

Au lieu de s'attarder sur le passé, Lüdtke imagine un avenir radieux. Avec Bryck, il vise à encourager les startups innovantes dans la région et à restaurer la région de la Ruhr à sa ancienne splendeur. "Les crises ont toujours entraîné une augmentation de l'activité des startups", souligne-t-il, identifiant un potentiel pour des idées innovantes et des modèles d'entreprise actuels. Bryck collabore étroitement avec les universités et les entreprises établies pour amener les percées de la recherche à maturité sur le marché. "Notre objectif est de fournir des services de premier ordre et d'attirer les meilleures startups", explique Lüdtke, en se référant à l'écosystème de startups florissant autour de l'Université technique de Munich comme source d'inspiration.

Malgré les défis, Lüdtke reste optimiste. "L'entrepreneuriat dans la région de la Ruhr n'a jamais été aussi florissant que dans d'autres régions d'Allemagne." Pour cultiver cet état d'esprit positif, il croit qu'il "faut raviver cet esprit à nouveau". La bureaucratie et les autres obstacles ne devraient pas servir de justifications.

Christian Lüdtke a discuté avec Frauke Holzmeier et Andreas Laukat. L'intégralité de la discussion peut être entendue dans le podcast "So techt Deutschland".

Malgré les défis auxquels est confrontée la région de la Ruhr, Christian Lüdtke, le PDG de Bryck, voit une opportunité pour les startups de révolutionner la région. En insistant sur la croissance de l'activité des startups pendant les crises, Lüdtke vise à établir Bryck comme un hub pour les startups innovantes, en collaborant étroitement avec les universités et les entreprises établies pour amener les percées de la recherche à maturité sur le marché.

Lire aussi: