La région de Belgorod en Russie déclare l' état d' urgence

Les opérations offensives de l'Ukraine sur le territoire russe se poursuivent et sont centrées sur la région de Kursk. Parallèlement, divers raids aériens sont signalés dans la région voisine de Belgorod, avec des combats au sol également rapportés. Le gouverneur Gladkow a réagi.

Après l'attaque surprise de l'Ukraine dans la région russe de Kursk et la déclaration d'une situation d'urgence, la région voisine de Belgorod est également sous les projecteurs. De là, les troupes russes avaient précédemment lancé de massives attaques contre l'Ukraine, faisant de Belgorod une cible fréquente des attaques des forces de Kyiv, qui semblent maintenant avoir été considérablement renforcées. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré l'état d'urgence régional en réponse aux attaques, comme il l'a annoncé sur Telegram.

Sur son canal, Gladkov prévient actuellement plusieurs fois par jour des roquettes ukrainiennes et signale des dommages causés par les attaques. Entre autres lieux, la ville de Shebekino aurait été attaquée la nuit dernière. La situation est "très difficile et tendue", a déclaré Gladkov. Il a appelé le gouvernement russe à déclarer un "état d'urgence fédéral".

Le lundi, Gladkov a rencontré Vladimir Poutine et d'autres gouverneurs régionaux et chefs militaires pour discuter de la situation dans les régions frontalières. Contrairement au gouverneur de Kursk, Alexei Smirnov, il n'a pas semblé être la cible de la colère apparente de Poutine concernant les développements dans les régions frontalières.

Des combats signalés à la frontière

Le lundi également, le canal militaire pro-russe "Rybar" sur Telegram a rapporté des combats à la frontière russe de Kolotylovka dans la région de Belgorod. Les forces ukrainiennes tentent d'y percer, a-t-il déclaré. Une attaque de saboteurs aurait été repoussée. Des réserves russes sont stationnées dans la zone de combat et se préparent à une attaque plus sérieuse des forces ukrainiennes, selon "Rybar".

Il n'y a actuellement aucun signe d'une opération ukrainienne aussi exhaustive dans la région de Belgorod que dans la région de Kursk. Le but opérationnel exact de l'offensive des forces de Kyiv dans la région de Kursk reste inconnu. Il n'y a non plus aucune information sur d'éventuels plans pour la région de Belgorod.

Récemment, le président ukrainien Zelensky a déclaré dans un discours qu'il y a des "combat difficiles et intenses" dans la région de Kursk, mais que les forces avancent et que le "fonds d'échange" augmente. Il signifie par là la capture de soldats russes à échanger plus tard contre des soldats ukrainiens. Selon Zelensky, 74 communautés russes dans la région de Kursk sont sous le contrôle ukrainien. Il a également rapporté des "étapes suivantes" et des "prépared

