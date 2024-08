- La région de Belgorod a également déclaré l' état d' urgence

Dans la région russe frontalière avec l'Ukraine, la région de Bielgorod a maintenant déclaré l'état d'urgence. La situation dans la région reste difficile et tendue, a déclaré le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Auparavant, après l'invasion des troupes ukrainiennes, la région de Kursk avait déclaré un état d'urgence national, un niveau supérieur à celui de Bielgorod.

La région de Bielgorod, comme Kursk et d'autres régions, a signalé de nouvelles attaques de drones et de roquettes depuis le côté ukrainien. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté 117 attaques de drones et détruit 4 roquettes tactiques. Des aérodromes militaires russes ont également été attaqués, mais ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

État d'urgence pour faciliter le financement supplémentaire

Bielgorod est sous le feu des attaques ukrainiennes depuis longtemps. L'année dernière, des groupes de volontaires autoproclamés, y compris des Russes combattant du côté ukrainien, ont été temporairement déployés là-bas. La semaine dernière, des soldats ukrainiens ont brièvement séjourné dans le village de Poros dans la région de Bielgorod, qui borde la région de Kursk, et ont enregistré une vidéo avec un drapeau. Gladkov a rapporté après avoir visité la région que les habitants avaient été secourus et que les soldats en uniforme s'étaient retirés.

Il y a des tirs quotidiens depuis le côté ukrainien, a déclaré Gladkov. Il y a des morts et des blessés civils, et des maisons sont détruites, a-t-il déclaré. L'état d'urgence permettra maintenant de débloquer des fonds supplémentaires pour protéger la population.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait déclaré, en référence à l'offensive terrestre de Kyiv dans la région de Kursk, que la Russie devrait maintenant ressentir la guerre sur son propre sol. Kyiv utilise principalement des drones et des roquettes de sa propre production pour ces attaques, qui font partie de la lutte défensive contre la guerre d'agression russe. La défense aérienne ukrainienne a rapporté de nombreuses attaques de drones depuis le côté russe, avec 17 sur 23 attaques interceptées.

