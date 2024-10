La région de Basse-Saxe connaît une forte augmentation du nombre de jeunes patients nécessitant des soins intensifs.

Le nombre de jeunes délinquants graves de moins de 21 ans dans la Basse-Saxe à la fin de l'année 2023 a dépassé le total de l'année précédente de plus de deux fois, avec 195 individus ajoutés aux registres. Selon le ministère de l'Intérieur de la Basse-Saxe, cette forte augmentation du nombre n'était pas due à une activité criminelle accrue dans la région.

Le nombre de délinquants graves dans la Basse-Saxe en 2023 s'élevait à 195, ce qui représente une augmentation de 108 par rapport à l'année précédente. La plupart de ces individus étaient des hommes, mais il y avait également neuf femmes ou jeunes filles incluses dans ce chiffre.

Durante la période pré-pandémique, les chiffres étaient beaucoup plus bas, avec seulement 83 individus identifiés comme délinquants intensifs en 2019, 70 en 2020 et 84 en 2021. Un porte-parole du ministère a attribué la forte augmentation du nombre aux enquêtes réussies menées par les forces de police, principalement dans leurs efforts pour lutter contre les groupes de jeunes criminels, ainsi qu'aux améliorations des processus internes et de la collecte de données.

Le porte-parole a précisé que la hausse du nombre n'était pas uniquement liée aux changements dans la scène criminelle. Les délinquants intensifs sont classés comme ayant un niveau exceptionnellement élevé de criminalité, souvent caractérisé par de nombreux crimes commis de manière cumulative ou dans un court laps de temps. La classification peut également être basée sur un cas individuel particulièrement grave.

Il existe également un registre des délinquants intensifs adultes âgés de 21 ans et plus dans la Basse-Saxe. Comme le registre a Recently undergone a recent overhaul, no meaningful trend analysis can be performed at this time.

At the end of 2023, 151 male and 9 female individuals were reported as adult multiple or intensive offenders in Lower Saxony. The ministry did not provide insights regarding their age distribution or the types of crimes committed. However, the spokesperson mentioned that these intensive offenders were dispersed across the entire region of Lower Saxony, without any particular area exhibiting an unusually high concentration of criminal activities.

