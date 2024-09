La référence Wiesn 2024

Bien que ce soit encore septembre, l'Oktoberfest bat son plein à Munich. Et ce n'est pas seulement les nouveaux venus qui ont des questions : Combien coûte la bière, le tabac est-il autorisé, comment réserver une table - et la grande question : L'Oktoberfest, la plus grande fête populaire du monde, est-elle sûre ?

Des millions de personnes sont attendues à la Wiesn jusqu'au 6 octobre, compte tenu de la réputation de l'Oktoberfest en tant que plus grande fête populaire du monde. Suite aux attaques suspectées d'inspiration islamiste à Solingen et Munich, le sujet de la sécurité a de nouveau attiré l'attention.

Et la sécurité à la Wiesn ?

Pour l'instant, il n'y a pas d'alertes concrètes, selon le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann. Cependant, la situation de menace globale en matière de terrorisme islamiste reste élevée. Les autorités de sécurité sont extrêmement vigilantes et examinent soigneusement toutes les pistes. Pour la Wiesn, un plan de sécurité complet est en place : contrôles à l'entrée, interdiction des grands sacs, des couteaux et des bouteilles en verre ; forte présence policière, barrières escamotables et pots de fleurs en béton comme protection contre les attaques de voiture.

En raison des récents événements, la ville renforce encore la sécurité. Pour la première fois, des détecteurs de métaux portatifs seront utilisés, au hasard et en fonction des soupçons. Le directeur de la fête, Clemens Baumgaertner, a également annoncé le recrutement de plus de stewards. Les tenanciers de tentes prévoient également de renforcer les contrôles, surtout aux entrées latérales des tentes. Le maire Dieter Reiter, qui ouvrira la fête le 21 septembre, souligne que tous les efforts seront déployés pour protéger les visiteurs de la Wiesn.

Le tabac est-il autorisé à la Wiesn ?

Non. Le tabac est interdit par la loi dans les fêtes populaires et les jardins à bière en Bavière. Bien que la loi fédérale sur le cannabis interdise de fumer à proximité immédiate des mineurs, les forains avaient signalé une lacune réglementaire. Les tenanciers de la Wiesn soutiennent la réglementation stricte de Bavière, qui fournit de la clarté et évite les éventuels litiges avec les clients fumeurs.

Combien coûte la bière ?

Bien que le prix puisse susciter des plaintes, un litre de bière coûte maintenant entre 13,60 et 15,30 euros - dépassant pour la première fois la barre des 15 euros. La bière de la Wiesn, brassée selon des recettes secrètes, contient environ six pour cent d'alcool, ce qui la rend plus économique par unité d'alcool que d'autres bières. Malgré l'augmentation du coût, le nombre de visiteurs n'a pas diminué ; plus de 7,4 millions de litres de bière ont été consommés en 2023, selon les statistiques de Munich. De l'eau potable est disponible gratuitement aux fontaines sur le site. L'eau du robinet dans les tentes coûte en moyenne plus de dix euros par litre.

Combien coûte la nourriture ?

Les prix augmentent également ici. Un facteur contribuant à cette augmentation est la taxe sur la valeur ajoutée plus élevée dans l'industrie alimentaire, qui a été augmentée de sept à 19 pour cent en janvier. Selon le porte-parole des tenanciers, Christian Schottenhamel, une augmentation de 15 pour cent est à prévoir, dont 12 pour cent sont dus à l'ajustement de la taxe sur la valeur ajoutée et trois pour cent aux augmentations de coûts générales. Il critique également le gouvernement fédéral, qui n'a pas tenu sa promesse de maintenir la taxe sur la valeur ajoutée de sept pour cent sur les aliments.

Les places réservées se font rares. Les tenanciers ne donnent pas toutes les places. Les visiteurs enthousiastes et rapides se ruent vers leur tente préférée dès l'ouverture du site de la fête le matin. Opportunité pour les retardataires : depuis l'année dernière, les invités qui ne veulent pas utiliser leur réservation peuvent la vendre sur une plateforme d'échange. Un achat de siège comprend des bons de nourriture, plus une petite commission. Sur le marché noir en ligne, des coûts élevés sont facturés - et les sièges ne sont pas garantis. Les défenseurs des consommateurs conseillent : prudence.

Quelle est la tenue tendance ?

Les dirndls et les lederhosen sont les tenues traditionnelles pour l'Oktoberfest. Selon le responsable de la chaîne de mode traditionnelle Angermaier, Axel Munz, les couleurs tendance pour les dirndls cette année comprennent "le lilas à la mode, le menthe clair et le vert sauge, le bleu royal, le rouge foncé, le vert pin et le noir élégant". Le designer Angelika Zwerenz voit également "le lavande et le lilas" et a créé des "dirndls Swiftie" inspirés de l'apparence de Taylor Swift. Pour les hommes, Munz suggère des lederhosen courtes, faites à la main, en daim et en sanglier "avec des broderies élaborées, souvent dans un look vintage".

Les alternatives abordables peuvent être trouvées sur les étals le long du chemin vers la fête pour ceux qui préfèrent un changement rapide en dirndls et lederhosen. Ces tenues ont peu de lien avec les traditions traditionnelles, qui peuvent coûter des milliers de dollars et sont associées à des régions spécifiques. Elles peuvent être vues lors du défilé de Trachten le dimanche suivant l'ouverture de la Wiesn.

Qu'y a-t-il de nouveau ?

Faire un Tour : Les Nouvelles à l'Oidn Wiesn

Les amateurs de sensations fortes adoreront les attractions intenses comme le "Hupferl" de 1987 et le "Holzpfosten Scooter", rappelant les autoscooters des années 1960 et 1970. Immergez-vous dans une expérience immersive de 12D cinéma. Remplaçant le Herzkasperlzelt après des désaccords juridiques, la "Boandlkramerei" est maintenant un succès. Les amateurs de mode peuvent changer leur look traditionnel avec des casquettes aux couleurs de la Wiesn, ou opter pour un bracelet-montre en cuir de lederhosen. Les dames peuvent accessoiriser avec un porte-bagages portant l'insigne de la Wiesn. Pour la première fois, les amateurs de déco de cuisine peuvent apporter une touche de Wiesn à la maison avec des torchons de cuisine à thème de fête.

Steilwand, Flohzirkus : Qu'y a-t-il d'autre parmi nous ?

Les amateurs de sensations fortes seront ébahis par les Steilwand riders, qui maîtrisent les motos dans une arène aux parois abruptes. Pendant ce temps, le Flohzirkus présente des artistes acrobates de cirque, qui s'adonnent à des matchs de football ou font fonctionner de mini carrousels, allant même jusqu'à manger sur le bras de leur directeur. Les attractions classiques comprennent la piste de luge, le looping Olympia-Rollercoaster, la Roue du Diable et le carrousel Krinoline, qui joue de la musique en direct. Famous est le spectacle de variété Schichtl, qui met en scène une "Décapitation d'une personne vivante sur une scène ouverte et bien éclairée à l'aide d'une guillotine" tous les jours, avec 15 000 représentations l'an dernier.

Le coronavirus est-il toujours une menace?

Alors que les cas ont augmenté pendant l'été, ils sont maintenant en baisse. Cependant, la Wiesn reste un point chaud pour la transmission du virus. Des toux régulières se produisent au début, souvent les cabinets de médecin bondés de Munich et des environs - signalant l'arrivée de la "fièvre de la Wiesn". Les espaces restreints à l'intérieur des tentes offrent des conditions optimales pour les rhumes et les virus corona. Des vagues de coronavirus historiques ont touché Munich pendant et après l'Oktoberfest ces dernières années.**

La Wiesn peut-elle être expérimentée virtuellement?

La fête traditionnelle a maintenant une composante numérique. Lors de son lancement, le jeu de réalité virtuelle "Oktoberfest - The Official Game" est lancé par le studio munichois K5 Factory, permettant aux utilisateurs de rejoindre les festivités en tant qu'avatars portant des lunettes VR. L'initiative d'inclusion munichoise vr4kids offre la première visite virtuelle de la Wiesn aux participants, y compris les enfants ayant des besoins spéciaux, les aînés et les personnes handicapées, rendant les célébrations accessibles à tous.**

La Wiesn est-elle éco-responsable?

La fête n'est pas connue pour son efficacité énergétique. Cependant, les propriétaires de tentes ont pour ambition de devenir neutres en carbone d'ici 2028 ou même 2026. L'an dernier, ils ont commencé à suivre leurs émissions de CO2. Les déchets alimentaires ont été partiellement mesurés pour affiner les offres de plats, et l'électricité organique est disponible depuis longtemps maintenant, l'eau de rinçage des chopes de bière étant utilisée pour les toilettes. Une variété croissante de plats végétariens et vegans peut être trouvée dans les tentes.**

Le concept d'une Wiesn entièrement biologique a été rejeté par les propriétaires jusqu'à présent, en raison des coûts plus élevés pour les invités. Leur objectif est maintenant de promouvoir davantage les options biologiques et de coopérer avec des agriculteurs biologiques à cette fin. Ils vont d'abord identifier où et comment les produits biologiques peuvent être intégrés, ainsi que déterminer s'il y en a suffisamment ; une augmentation des options biologiques sur les plats est prévue. Les expériences de l'organisation avec les options biologiques ont varié : "En tant qu'entrepreneurs, nous donnons la priorité aux préférences de nos invités", déclare le porte-parole Peter Inselkammer.**

