La réduction des déchets alimentaires est bénéfique pour la planète et pour votre portefeuille. Voici comment le faire plus efficacement

Le gaspillage alimentaire n'affecte pas seulement nos budgets personnels, il contribue également à la crise climatique en cours. Selon un rapport de l'Agence américaine de protection de l'environnement datant de 2021, la quantité annuelle d'eau et d'énergie gaspillée par les aliments non consommés aux États-Unis suffirait à alimenter 50 millions de foyers, et la quantité de gaz à effet de serre produite par les déchets alimentaires équivaudrait aux émissions de dioxyde de carbone de 42 centrales électriques alimentées au charbon.

À la maison, le problème principal est que nous achetons trop de nourriture et que nous en jetons beaucoup à cause de la détérioration, de l'impression de détérioration, du fait que les ingrédients ne correspondent pas aux préférences alimentaires ou que nous ne pouvons pas les préparer, selon un rapport de 2020 de la National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (Académie nationale des sciences, de l'ingénierie et de la médecine).

Il est vrai que les facteurs qui contribuent au gaspillage dans le système alimentaire sont bien plus nombreux que notre seul comportement de consommateur. "C'est bien plus qu'un problème de consommation", a déclaré Pamela Koch, professeur associé d'éducation nutritionnelle au Teachers College de l'université de Columbia.

Mais cela ne signifie pas que nos efforts personnels ne peuvent pas avoir d'impact. "Les consommateurs peuvent faire tellement de choses", a déclaré Roni Neff, professeur agrégé de santé environnementale et d'ingénierie à la Bloomberg School of Public Health de l'université Johns Hopkins, et l'un des coauteurs du rapport des Académies nationales.

Le processus commence par la reconnaissance de ce que nous jetons et de ce qui nous a conduits à le faire", a déclaré Mme Neff. "Si nous comprenons nos propres habitudes et ce qui se passe dans nos foyers", poursuit-elle, l'étape suivante consiste à "déterminer comment aménager [notre] environnement pour qu'il soit aussi facile que possible d'éviter le gaspillage alimentaire".

Voici quelques stratégies d'experts pour réduire le gaspillage alimentaire et économiser quelques dollars au passage.

Limiter les achats impulsifs

La première étape consiste à faire preuve d'une honnêteté brutale à l'épicerie.

"En tant que spécialiste de la santé publique, je dirais que l'un des défis est que nous voulons être en meilleure santé et que nous sommes plus visionnaires à ce sujet lorsque nous sommes à l'épicerie et que nous voyons tous ces fruits et légumes", a déclaré M. Neff. Cependant, il est important d'être "réaliste quant à ce que nous allons réellement manger" et de reconnaître que le gaspillage de fruits et légumes n'est pas bon pour la santé.

En outre, les offres "deux pour un" sur les denrées périssables et autres achats en vrac ne sont bénéfiques pour notre budget que si nous consommons tous les aliments que nous achetons. "Les soldes nous convainquent d'acheter plus que ce dont nous avons besoin", explique M. Neff. "Ce n'est pas une économie si nous allons jeter tout ce que nous avons acheté.

Avant d'ajouter ce paquet de poitrines de poulet en vrac ou ce grand contenant de myrtilles à votre panier d'épicerie, demandez-vous si vous savez ce que vous allez en faire. C'est là qu'un plan de repas entre en jeu.

Accepter la planification des repas et les restes

Laplanification des repas peut être un obstacle difficile à surmonter pour de nombreuses familles, mais comme pour la plupart des habitudes, vous pouvez commencer par quelques repas par semaine et poursuivre sur cette lancée. "Un peu de planification permet en fin de compte d'économiser du temps et de l'argent", a déclaré Mme Koch. "C'est un petit investissement qui rapporte beaucoup.

Mme Koch suggère que la personne chargée de la cuisine et de la préparation des repas dans chaque foyer commence par "réfléchir à la semaine à venir et à ce qui se passe dans la famille". C'est ainsi qu'elle planifie, en notant combien de dîners seront pris à la maison et combien d'obligations, telles que les pratiques sportives et musicales et les déplacements professionnels, auront une incidence sur les repas.

Quelques facteurs peuvent faciliter la planification des repas.

Faites le plein d'"ingrédients incontournables", comme les appelle Koch, qui peuvent être utilisés dans plusieurs plats au lieu d'acheter un ingrédient "juste pour une recette qui va rester là parce qu'on ne sait pas quoi en faire d'autre". Si votre famille aime la cuisine tex-mex, des ingrédients comme les tortillas, les oignons, la salsa, les haricots et des épices de base comme le cumin, l'origan, l'ail et le chili en poudre peuvent toujours être à portée de main pour préparer un repas.

La mentalité "cuisinez une fois, mangez deux fois" permet également d'alléger le fardeau de la planification des repas. "Je suis la reine des restes, car cela permet de réduire directement le gaspillage alimentaire et de gagner du temps", explique Mme Koch. "Il m'arrive de cuisiner deux jours de suite en sachant que j'aurai des restes.

Ensuite, faites l'inventaire de ce que vous avez déjà sous la main. En dressant une liste de tous les éléments constitutifs des repas dans le garde-manger (haricots, pâtes et céréales en conserve) et dans le congélateur (légumes, protéines et restes en portions congelées), vous vous souviendrez de ce qui est disponible et prêt à être utilisé. Lorsque vous êtes à court d'idées de repas, consultez la liste.

Enfin, si votre famille ne voit pas les restes et les aliments disponibles dans le réfrigérateur, essayez les stratégies suivantes pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Gardez un rouleau de ruban adhésif et un marqueur Sharpie dans la cuisine pour étiqueter tous les récipients avec les dates de cuisson et d'entrée au réfrigérateur. Utilisez la règle du "premier entré, premier sorti" pour placer les aliments les plus anciens à l'avant du réfrigérateur, ou désignez une étagère spécifique pour les aliments à consommer en premier.

Collez un tableau blanc magnétique bien en vue sur le réfrigérateur pour dresser la liste des restes disponibles et/ou des ingrédients, tels que les produits frais, qui doivent être consommés avant une certaine date.

Pour les technophiles, des applications telles que Fridge Tracker, Fridge Hero et CozZo peuvent vous rappeler ce qui se trouve dans votre réfrigérateur et quand vous devriez manger ce reste de plat à emporter.

On croit souvent à tort que les dates figurant sur les emballages des produits alimentaires sont des dates de péremption strictes imposées par le gouvernement. M. Neff explique que les mentions "à consommer de préférence avant" et "à vendre avant" ne signifient pas que l'aliment en question va soudainement devenir mauvais ou nous rendre malades lorsque la date est dépassée.

À l'exception des préparations pour nourrissons, la législation fédérale n'exige pas la datation des produits alimentaires. Selon le ministère américain de l'agriculture, ces dates facultatives sont des repères pour la qualité des aliments, et non pour leur sécurité.

"La norme étant volontaire, elle n'est pas cohérente", explique M. Neff, et c'est pourquoi des termes tels que "vendre avant", "utiliser avant" et "à consommer de préférence avant" peuvent prêter à confusion pour le consommateur.

La mention "à consommer de préférence avant le" signifie qu'après cette date, la qualité peut se dégrader", explique-t-elle. Tant que l'aliment en question est stocké correctement (c'est-à-dire en suivant les recommandations de réfrigération) ou scellé et non utilisé, il n'est pas nécessaire de le jeter une fois que la date figurant sur l'emballage a été rayée du calendrier.

Le compostage n'est pas une carte de sortie de prison

Les experts rappellent que le compostage n'est pas une excuse pour jeter les aliments excédentaires. Le compost reste une forme de gaspillage alimentaire dans la mesure où il gaspille des ressources déjà investies, telles que la main-d'œuvre, l'eau et le carburant, qui ont été utilisées pour cultiver, traiter et transporter les aliments.

Mais ce n'est pas non plus une perte de temps. "Si vous cuisinez à la maison, il y a encore beaucoup de restes de nourriture inutilisés". a déclaré M. Koch. "Le compostage vaut la peine d'être pratiqué - il est efficace à bien des égards.

En 2018, 2,6 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été compostés au lieu d'être mis en décharge, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement. De nombreuses villes américaines proposent désormais des programmes de collecte ou de dépôt de compostage aux ménages qui ne souhaitent pas entretenir leurs propres bacs à compost.

"Si vous avez de la nourriture qui est bonne, vous devriez d'abord trouver un moyen de la manger", a déclaré Mme Neff.

Si la plupart des centres d'aide alimentaire n'acceptent pas les dons de plats préparés provenant de cuisines non commerciales, les jardiniers amateurs peuvent, quant à eux, faire don de produits frais. Mme Neff recommande Ample Harvest, un registre qui permet de trouver des centres de distribution alimentaire locaux qui acceptent les produits excédentaires.

Casey Barber est écrivain culinaire, artiste et rédacteur en chef du site web Good. Food. Stories.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com