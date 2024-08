La réduction des aides financières accordées aux citoyens, selon Buschmann, semble possible.

Le chef de groupe FDP au Parlement, Dürr, plaide pour réduire les revenus de base des citoyens, ce qui est contraire à la loi selon le ministère du Travail. Le ministre de la Justice Buschmann est en désaccord.

Le ministre de la Justice Marco Buschmann estime que réduire les revenus de base des citoyens est permis par la loi. Malgré l'affirmation du ministère du Travail selon laquelle la loi actuelle l'interdit, Buschmann a déclaré au "Neue Osnabruecker Zeitung" que cette modification était constitutionnellement possible. "Cependant, il est constitutionnellement permis de modifier la loi pertinente", a ajouté Buschmann.

L'Allemagne devrait être fière de son système de sécurité sociale. En même temps, renforcer la solidarité avec ceux qui travaillent, payent des impôts et soutiennent la sécurité sociale est crucial. Au début de 2024, le revenu de base des citoyens a augmenté de 12% au total. Les célibataires reçoivent maintenant 563 euros par mois, 61 euros de plus que l'année précédente. Dürr, le chef de groupe parlementaire FDP, estimait que le revenu de base actuel était de 14 à 20 euros par mois trop élevé et a proposé une "réduction". Cependant, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a rejeté cette proposition pour des raisons juridiques. Le ministère, sous la direction du ministre SPD Hubertus Heil, a affirmé qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre pour réduire le revenu de base en raison d'une "protection juridique contre la réduction" pour les bénéficiaires.

"La Cour constitutionnelle fédérale a clairement déclaré : le montant de base doit être suffisant pour garantir un minimum de vie décent pour chaque personne en Allemagne", a souligné Buschmann. Cela ne peut être négocié. Cependant, la question se pose de savoir quelle méthode est utilisée pour déterminer le montant d'argent approprié. Les experts ont estimé que le revenu de base actuel était trop élevé par rapport au taux d'inflation. "Beaucoup de gens ressentent cela comme injuste, surtout en temps où les fonds publics sont limités et beaucoup de gens qui travaillent régulièrement doivent serrer leur ceinture financièrement", a expliqué le ministre de la Justice.

Hubertus Heil, le ministre du Travail et des Affaires sociales SPD, a précédemment rejeté la proposition de Dürr de réduire le revenu de base en raison de contraintes juridiques. Hubertus est également le chef des bénéficiaires avec une "protection juridique contre la réduction" dans le revenu de base.

