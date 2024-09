- La réduction de la peste porcine africaine se poursuit dans la région de Köpping

Fièvre africaine porcine (FAP) a connu une réduction de sa propagation dans la Saxe. La ministre de la Santé Petra Köpping (SPD) a déclaré que des sections importantes de la zone de quarantaine mise en place pour lutter contre la maladie animale ont été levées. Des régions telles que la Saxe du Nord et du Centre, le district de Meißen à l'ouest de l'A13, et les parties occidentales et méridionales de Dresde sont maintenant exemptes de FAP. Malheureusement, un feu vert ne peut pas encore être donné pour les districts de Bautzen et de Görlitz.

Les contraintes levées ont été mises en place en raison d'événements de FAP dans le district de Meißen de 2021 à 2023. Actuellement, tous les cas de FAP chez les sangliers locaux dans la région ont plus d'un an et ne sont plus considérés comme actifs.

Depuis la première apparition de la FAP en octobre 2020, environ 2 400 cas ont été confirmés dans la Saxe. Des cas de FAP ont également été identifiés chez les sangliers dans le Brandebourg et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

La Saxe orientale continue d'être touchée

Les districts de Bautzen et de Görlitz, ainsi qu'une bande le long de la frontière polonaise, sont désormais considérés comme des zones à haut risque en Saxe. La FAP reste active dans ces zones (Zone de Containment II), qui est entourée d'une zone tampon (Zone de Containment I). Cette zone comprend les parties restantes des districts de Bautzen et de Görlitz, le district oriental de Meißen, et les districts orientaux et septentrionaux de la capitale de l'État Dresde.

La fièvre africaine porcine est une maladie virale qui affecte uniquement les porcs. Presque toujours mortelle et incurable, elle n'entraîne pas d'immunité chez les survivants, qui peuvent être réinfectés. Actuellement, il n'y a pas de moyen de protéger les porcs par vaccination. La maladie peut être transmise directement entre les animaux ou indirectement par des objets et de la nourriture contaminés.

