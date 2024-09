La reconnaissance des qualifications universitaires internationales par les autorités compétentes est en hausse.

En Allemagne, les chances que les travailleurs étrangers voient leurs compétences professionnelles reconnues ont augmenté. L'an dernier, les autorités ont validé 65 300 demandes, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statistique. Cette évolution a dépassé la hausse de 11 % enregistrée l'année précédente. Environ 2 300 demandes ont été rejetées.

Plus des deux tiers (66 %) des procédures de validation approuvées concernaient les professions médicales. Près de la moitié (56 %) de toutes les procédures concernaient les infirmières. Les médecins représentaient 14 %, suivis des ingénieurs, des enseignants et des éducateurs.

Seulement 6 % des demandes provenaient de citoyens allemands. Une demande sur dix ayant abouti concernait une qualification de Turquie. Cela a été suivi par la Bosnie-Herzégovine, les Philippines, la Tunisie, la Syrie, l'Inde et l'Ukraine. Le nombre de nouvelles demandes a augmenté de 26 % pour atteindre 62 100 l'an dernier.

