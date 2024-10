La reconnaissance des identités de genre établies devrait être reconnue dans les différents pays de l'UE, selon le texte original.

Si une personne transgenre a légalement modifié son identité de genre dans un pays de l'UE, les autres États membres doivent également reconnaître ce changement. Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) basée à Luxembourg, le refus d'un tel changement porte atteinte aux droits des citoyens de l'UE (Affaire C-4/23). Cette affaire concernait un homme transgenre de Roumanie.

Il s'est installé au Royaume-Uni en 2008, a acquis la double nationalité roumaine et britannique, et a légalement modifié son genre en mâle en 2020, adoptant un nouveau prénom et un nouveau titre. Ce processus a commencé avant le Brexit et s'est terminé pendant la période de transition. En mai 2021, il a soumis des demandes aux autorités roumaines pour l'enregistrement de son nouveau genre masculin et de son nom, ainsi qu'une demande de certificat de naissance révisé.

Malheureusement, les autorités roumaines ont rejeté ces demandes, en exigeant qu'il engage un nouveau processus d'identification de genre dans les tribunaux roumains. Il a ensuite déposé un recours en justice à Bucarest, contestant si les réglementations roumaines étaient conformes au droit de l'UE.

La CJUE a jugé que refuser de reconnaître l'identité de genre porte atteinte aux droits des citoyens, en particulier leur droit à la libre circulation et à la résidence. Tout comme un prénom, le genre est un aspect important de l'identité personnelle. Il peut présenter des obstacles dans la vie quotidienne lors de l'établissement de l'identité et peut entraîner des désavantages substantiels en matière d'emploi, de vie privée ou de procédures administratives.

Il est injustifié d'obliger ceux qui sont concernés à engager un nouveau processus d'identification de genre qui pourrait aboutir à un résultat différent de celui de la procédure précédemment conclue dans un autre pays de l'UE. La CJUE a clarifié que le Brexit n'a pas sa place ici, car la procédure britannique était en cours avant ou pendant la période de transition. Maintenant, la cour roumaine doit rendre un verdict sur l'affaire spécifique, en prenant en compte l'avis juridique de la CJUE.

L'affaire de la personne a été entendue à la Cour de justice, avec la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a jugé que les réglementations roumaines contredisent le droit de l'UE en refusant de reconnaître son identité de genre légalement modifiée. Suite à la décision de la CJUE, il incombe maintenant à la cour roumaine de rendre un verdict conformément à l'interprétation de la CJUE du droit de l'UE.

Lire aussi: